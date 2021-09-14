На Донбассе СБУ отработала "теракт на железнодорожном вокзале"
Источник:фейсбук СБУ
Служба безопасности Украины провела контрдиверсионные учения в районе проведения операции Объединенных сил. В Сватово Луганской области отрабатывали действия в случае теракта на железнодорожном вокзале.
В спецслужбе подчеркнули, что тренировки прошли в условиях, максимально приближенных к реальным.
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Тренировка СБУ на случай теракта на железнодорожном вокзале
Главное управление спецслужбы в Донецкой и Луганской областях провело контрдиверсионные учения в районе проведения ООС. На этот раз тренировались в Сватово Луганской области.
По легенде, условные диверсанты совершили террористический акт на железнодорожном вокзале, взорвав 2 взрывных устройства. Еще 2 взрыва правоохранителям удалось предотвратить, заблаговременно обнаружив места заложения взрывчатки.
Прохожих с прилегающей к железнодорожному вокзалу территории оперативно эвакуировали.
Участники тренировок успешно отработали
- алгоритмы межведомственного взаимодействия по предотвращению диверсионных и террористических угроз;
- навыки поиска и обезвреживания взрывных устройств, эвакуации населения, ликвидации последствий диверсии.
В тренировках приняли участие представители
- региональных подразделений Службы безопасности Украины,
- Национальной полиции,
- Госслужбы по чрезвычайным ситуациям,
- органов государственной власти и местного самоуправления.
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Текст сообщения Управления СБУ в Донецкой и Луганской областях:
На Луганщине СБУ провела контрдиверсионные учения
Главное управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях провело очередные контрдиверсионные учения в районе проведения операции Объединенных сил. На этот раз – в Сватово Луганской области.
По легенде условные диверсанты совершили террористический акт на железнодорожном вокзале, взорвав два взрывных устройства. Два других взрыва правоохранителям удалось предотвратить, заблаговременно обнаружив места заложения взрывчатки.
Прохожих с прилегающей к железнодорожному вокзалу территории оперативно эвакуировали.
Тренировки проходили в условиях, максимально приближенных к реальным.
По оценкам координационной группы Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Донецкой и Луганской областях участники тренировок успешно отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия по предотвращению диверсионных и террористических угроз и навыки поиска и обезвреживания взрывных устройств, эвакуации населения, ликвидации последствий диверсии.
В тренировках приняли участие представители региональных подразделений Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, органов государственной власти и местного самоуправления.