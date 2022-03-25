На Донбассе ситуация самая тяжелая, боевики потеряли любую мораль, – Гайдай

Сергей Гайдай отметил, что на Донбассе гораздо сложнее бороться с нападением россиян. Потому что туда оккупанты бросили не только молодых солдат. Там воюют боевики из так называемых "псевдореспублик".

Глава Луганской области отметил, что эти люди зашли за все возможные "красные флажки" морали.

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Смотрите, мне и моему коллеге в Донецке Паше Кириленко гораздо сложнее бороться с этой ордой, потому что у нас не призывники и не молодые солдатики воюют. У нас боевики, люди, которые зашли за все возможные красные флажки морали,

– сказал Гайдай.

По словам чиновника, боевики понимают, что дороги назад нет. Гайдай напомнил, что они даже волонтера, который без руки и без ноги, расстреляли.

Действительно, в поселке Боровское возле Северодонецка российские оккупанты убили известного волонтера Александра Кононова. Его застрелили дома прямо в инвалидной коляске.

Важно – Оккупанты на захваченных территориях уничтожают книги истории Украины: