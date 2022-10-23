Оккупанты строят "линию Вагнера" на Донбассе: как это повлияет на контрнаступление ВСУ

Оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ на Донбассе. Поэтому они все больше внимания уделяют защите, в частности, "линии Вагнера", которую инициировал Пригожин.

Как отмечают в разведке Британии, оккупанты делают все возможное для того, чтобы возвести эффективную линию защиты. Одно из решений, которое должно этому помочь, – построение "линии Вагнера".

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Оккупанты готовятся к наступлению танками

В ведомстве напомнили, что еще 19 октября Евгений Пригожин объявил о построении укрепленной "линии Вагнера". Она якобы должна предотвратить продвижение защитников Украины в Луганской области. Более того, он даже продемонстрировал карту, на которой показал, каким должен быть масштаб этого проекта. На изображении видно участок противотанковой обороны, а также системы окопов. Их враги обустроили к юго-востоку от Кременной на Луганщине.

Аналитики из разведки высказали предположение. Они считают, что если действительно планы Пригожина столь масштабны, то они будут касаться также реки Северский Донец. Якобы ее оккупанты могут интегрировать в зону обороны.



Так выглядит план "линии Вагнера" / Инфографика из росСМИ

Сам проект Пригожина свидетельствует лишь об одном: враг готовится к глубокой обороне на линии фронта. И делает он это для того, чтобы сделать невозможным стремительное контрнаступление ВСУ.

Пригожин сеет разногласия внутри Кремля.

Следует понимать, что Пригожин является тем, кто поддерживает ведение войны к победе России. Он продолжает критиковать бюрократическую машину, которая тормозит расширение "линии Вагнера". В то же время чиновники в Кремле не готовы к этому, ведь знают, какую цену придется заплатить за то, чего они не достигнут.

В то же время "повара Путина" активно поддерживает националистическое сообщество. В частности, его действия, связанные с "линией Вагнера". Ведь оборонительные сооружения появились не только на Донбассе, но и в Белгородской области. Той самой, в которой ежедневно что-то происходит.

Так что в Институте по изучению войны не исключают, что своими действиями Пригожин пытается заручиться поддержкой радикалов. Тем самым он будет подрывать авторитет Кремля, который пытается сохранять свои ограниченные рамки войны.

Напомним, что накануне в сети были опубликованы спутниковые снимки. На них можно увидеть возведение укрепления. Как отмечают аналитики, "линия Вагнера" уже растянулась на два километра. Состоит она из четырех рядов противотанковых пирамид. А общая протяженность этого оборонительного сооружения может достигать 217 километров.

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