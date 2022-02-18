О проблемах мобильной связи клиенты Vodafone начали писать в комментарии на официальной странице в фейсбуке. В компании перебои подтвердили и заверили, что работают над решением проблемы.
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Vodafone не работает на Донбассе
Один из пользователей отметил, что после обстрела в Станице Луганской исчезла электроэнергия, а теперь нет и мобильной связи в Луганской области.
Действительно, сейчас есть проблемы со связью в вашем регионе. Не беспокойтесь, уже работаем над решением вашей проблемы, все будет хорошо,
– заверил менеджер компании Роман.
Пользователь Гаяне Авакян рассказала, что связь Vodafone частично "легла" не только в Луганской, но и Донецкой областях. Информация о перебоях с мобильной связью в других регионах пока не поступала.
Ответ Vodafone на проблемы с мобильной связью / Скриншот Гайане Авакян
Работа других операторов
Также появляется информация, что могут не работать другие мобильные операторы – Kyivstar и Lifecell. Относительно первого сообщения было распространено в телеграмм-канале "Украина Online".
В это же время о возможных перебоях в работе Lifecell сообщает телеграмм-канал журналиста Дениса Казанского. Впрочем, ни в одном из двух случаях подтверждения информации пока нет.
Обстрел Станицы Луганской
- Наверно, все уже слышали о циничном обстреле оккупантами детского сада. В то же время почти прошел мимо внимания другой обстрел в этом населенном пункте – линии электропередач.
- В результате она осталась поврежденной. Но какую связь это имеет с проблемами в мобильной связи – неизвестно.