О проблемах мобильной связи клиенты Vodafone начали писать в комментарии на официальной странице в фейсбуке. В компании перебои подтвердили и заверили, что работают над решением проблемы.

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Vodafone не работает на Донбассе

Один из пользователей отметил, что после обстрела в Станице Луганской исчезла электроэнергия, а теперь нет и мобильной связи в Луганской области.

Действительно, сейчас есть проблемы со связью в вашем регионе. Не беспокойтесь, уже работаем над решением вашей проблемы, все будет хорошо,

– заверил менеджер компании Роман.

Пользователь Гаяне Авакян рассказала, что связь Vodafone частично "легла" не только в Луганской, но и Донецкой областях. Информация о перебоях с мобильной связью в других регионах пока не поступала.



Ответ Vodafone на проблемы с мобильной связью / Скриншот Гайане Авакян

Работа других операторов

Также появляется информация, что могут не работать другие мобильные операторы – Kyivstar и Lifecell. Относительно первого сообщения было распространено в телеграмм-канале "Украина Online".

В это же время о возможных перебоях в работе Lifecell сообщает телеграмм-канал журналиста Дениса Казанского. Впрочем, ни в одном из двух случаях подтверждения информации пока нет.

Обстрел Станицы Луганской