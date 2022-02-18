Про проблеми з мобільним зв'язком клієнти Vodafone почали писати в коментарі на офіційній сторінці у фейсбуці. У компанії перебої підтвердили та запевнили, що вже працюють над вирішенням проблеми.

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Vodafone не працює на Донбасі

Один з користувачів відзначив, що після обстрілу в Станиці Луганській зникла електроенергія, а тепер немає й мобільного зв'язку в Луганській області.

Дійсно, зараз є проблеми зі зв'язком у вашому регіоні. Не турбуйтеся, вже працюємо над рішенням вашої проблеми, все буде добре,

– запевнив менеджер компанії Роман.

Користувачка Гаяне Авакян розповіла, що зв'язок Vodafone частково "ліг" не лише в Луганській, а й Донецькій областях. Інформація про перебоями з мобільним зв'язком в інших регіонах наразі не надходила.



Відповідь Vodafone щодо проблем з мобільним зв'язком / Скриншот Гаяне Авакян

Робота інших операторів

Також з'являється інформація, що можуть не працювати й інші мобільні оператори – Kyivstar і Lifecell. Щодо першого повідомлення поширили в телеграм-каналі "Україна Online".

Натомість про ймовірні перебої в роботі Lifecell повідомляє телеграм-канал журналіста Дениса Казанського. Втім, у жодному з цих двох випадках підтвердження інформації наразі немає.

Обстріл Станиці Луганської