Про проблеми з мобільним зв'язком клієнти Vodafone почали писати в коментарі на офіційній сторінці у фейсбуці. У компанії перебої підтвердили та запевнили, що вже працюють над вирішенням проблеми.
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Vodafone не працює на Донбасі
Один з користувачів відзначив, що після обстрілу в Станиці Луганській зникла електроенергія, а тепер немає й мобільного зв'язку в Луганській області.
Дійсно, зараз є проблеми зі зв'язком у вашому регіоні. Не турбуйтеся, вже працюємо над рішенням вашої проблеми, все буде добре,
– запевнив менеджер компанії Роман.
Користувачка Гаяне Авакян розповіла, що зв'язок Vodafone частково "ліг" не лише в Луганській, а й Донецькій областях. Інформація про перебоями з мобільним зв'язком в інших регіонах наразі не надходила.
Відповідь Vodafone щодо проблем з мобільним зв'язком / Скриншот Гаяне Авакян
Робота інших операторів
Також з'являється інформація, що можуть не працювати й інші мобільні оператори – Kyivstar і Lifecell. Щодо першого повідомлення поширили в телеграм-каналі "Україна Online".
Натомість про ймовірні перебої в роботі Lifecell повідомляє телеграм-канал журналіста Дениса Казанського. Втім, у жодному з цих двох випадках підтвердження інформації наразі немає.
Обстріл Станиці Луганської
- Мабуть, усі вже чули про цинічний обстріл окупантами дитячого садка. Натомість майже пройшов повз увагу інший обстріл у цьому населеному пункті – лінії електропередач.
- Внаслідок цього вона залишилась пошкодженою. Та який це зв'язок має з проблемами в мобільному зв'язку – наразі невідомо.