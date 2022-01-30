На Донбассе впервые за 3 дня сорвали перемирие: ранен украинский боец

Российские наемники впервые за последние 3 суток сорвали перемирие на Донбассе. В результате вражеской атаки пострадал украинский защитник.

В штабе операции Объединенных сил отметили, что российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

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Боевики ранили украинского военного

С начала суток 30 января со стороны вооруженных формирований России зафиксировали 1 нарушение режима прекращения огня. В направлении Станицы Луганской враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В результате атаки боевиков один украинский защитник получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести.

Благодаря усилиям бойцов ООС рубежи украинских подразделений остались неизменными.

Украинские подразделения контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России.

Ситуация на фронте в течение последних дней

В течение суток 28 и 29 января российские наемники огневой активности не проявляли, на фронте сохранялась тишина.

27 января боевики дважды нарушили режим перемирия на Донбассе. В частности, на Луганщине возле переднего края обороны одной из механизированных бригад Вооруженных сил личный состав опорного пункта обнаружил попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы противника. Но в результате действий украинских военнослужащих враг отступил на оккупированную территорию. А вблизи Марьинки оккупанты обстреливали позиции украинских войск из стрелкового оружия.

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Текст сообщения штаба ООС:

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В направлении Станицы Луганской враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья-средней тяжести.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.