На Донбассе ВСУ отбили вражеские штурмы сразу на нескольких направлениях – оккупанты отошли

Продолжаются 108 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. Напряженной ситуация остается на Востоке – там постоянно идут бои и враг не оставляет попыток наступать.

Вооруженным Силам Украины удалось отразить штурмы российских оккупантов сразу на нескольких направлениях на Донбассе. Об этом рассказали в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 11 июня.

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Актуальная ситуация на Востоке

На Славянском направлении российские оккупанты совершали систематические обстрелы из артиллерии. Наши защитники и защитницы успешно отразили вражеский штурм в районах населенных пунктов Бражковка, Долина и Вернополье – оккупанты были вынуждены отойти.

При поддержке минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня захватчики пытаются закрепиться в Богородичном – бои продолжаются до сих пор. При этом враг активно использует радиоэлектронные бомбы.

На Северодонецком направлении противник бил по гражданской инфраструктуре в районах одноименного города, Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Тошкивки. Наши воины успешно противостоят штурмовым действиям оккупантов в Северодонецке.

Частью своих подразделений враг идет штурмом в районе Тошковки, боевые действия продолжаются. Кроме того, штурм оккупантов наши защитники и защитницы успешно отбили близ поселка Метелкино – захватчики отступили. Свою группировку россияне были вынуждены усилить путем введения резервных подразделений.