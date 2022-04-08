На Донбассе за сутки отбили 7 атак врага, уничтожили 4 танка и 10 бронемашин

За сутки 7 апреля ВСУ отбили 7 вражеских атак на Донбассе. Также украинские защитники уничтожили 4 танка и 10 броневиков.

Кроме этого, ВСУ уничтожили еще две артиллерийские системы захватчика и 11 их автомобилей.

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На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито семь атак врага, уничтожено четыре танка, две артиллерийские системы, десять единиц бронированной и одиннадцать – автомобильной техники противника,

– говорится в сообщении.

В то же время авиация Воздушных сил Украины наносила удары по местам скопления российских войск.

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