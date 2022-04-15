На Донбассе за сутки защитники отбили 8 атак врага, уничтожили 4 танка и 6 БТР
15 апреля 2022 , 07:09Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
ВСУ за сутки 14 апреля отбили восемь вражеских атак. Также они уничтожили 4 танка и 6 БТР.
Кроме того, ВСУ разбили 4 БМП и 1 артиллерийскую систему. Об этом сообщили в Генштабе 15 апреля.
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На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито восемь атак врага, уничтожено четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевых машины пехоты, а также одну артиллерийскую систему противника,
– говорится в сообщении.
На Донецком направлении враг пытается захватить Попасную и Рубежное, но успехов не имеет.
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