На Донбассе задержали полицейского за торговлю оружием из зоны ООС

26 октября 2021 , 20:27
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Источник:

СБУ

СБУ задержала полицейского и его сообщника, которые организовали продажу оружия из зоны ООС по всей Украине. Злоумышленники реализовывали его среди криминальных авторитетов.

Полицейский полка спецназначения "Киев" проходил службу в зоне ООС. Там он нашел сообщника и организовал незаконную схему.

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Оружие хранили в гараже

Правоохранители выяснили, что злоумышленники хранили оружие в гараже в Краматорске Донецкой области. Полицейского и его сообщника задержали во время реализации очередной партии боеприпасов.

Во время проведения обысков из гаражей изъяли:

  • пистолеты, пулеметы и карабины;
  • более 10 600 патронов различного калибра;
  • 61 гранату;
  • 4 мины различной модификации;
  • 38 реактивных патронов и дымовых гранат;
  • 30 взрывателей;
  • 13 килограммов взрывчатки.

Против злоумышленников открыли уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием. Им грозит от 3 до 7 лет заключения.

Обнаружен склад оружия в гараже в Краматорске / Фото СБУ

 

 

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Автор: Іван Магуряк