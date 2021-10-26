На Донбассе задержали полицейского за торговлю оружием из зоны ООС

СБУ задержала полицейского и его сообщника, которые организовали продажу оружия из зоны ООС по всей Украине. Злоумышленники реализовывали его среди криминальных авторитетов.

Полицейский полка спецназначения "Киев" проходил службу в зоне ООС. Там он нашел сообщника и организовал незаконную схему.

Интересно Нападение работников СБУ на пограничников: расследование завершили

Оружие хранили в гараже

Правоохранители выяснили, что злоумышленники хранили оружие в гараже в Краматорске Донецкой области. Полицейского и его сообщника задержали во время реализации очередной партии боеприпасов.

Во время проведения обысков из гаражей изъяли:

пистолеты, пулеметы и карабины;

более 10 600 патронов различного калибра;

61 гранату;

4 мины различной модификации;

38 реактивных патронов и дымовых гранат;

30 взрывателей;

13 килограммов взрывчатки.

Против злоумышленников открыли уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием. Им грозит от 3 до 7 лет заключения.

Обнаружен склад оружия в гараже в Краматорске / Фото СБУ

Последние похожие случаи в Украине