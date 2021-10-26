На Донбассе задержали полицейского за торговлю оружием из зоны ООС
Источник:СБУ
СБУ задержала полицейского и его сообщника, которые организовали продажу оружия из зоны ООС по всей Украине. Злоумышленники реализовывали его среди криминальных авторитетов.
Полицейский полка спецназначения "Киев" проходил службу в зоне ООС. Там он нашел сообщника и организовал незаконную схему.
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Оружие хранили в гараже
Правоохранители выяснили, что злоумышленники хранили оружие в гараже в Краматорске Донецкой области. Полицейского и его сообщника задержали во время реализации очередной партии боеприпасов.
Во время проведения обысков из гаражей изъяли:
- пистолеты, пулеметы и карабины;
- более 10 600 патронов различного калибра;
- 61 гранату;
- 4 мины различной модификации;
- 38 реактивных патронов и дымовых гранат;
- 30 взрывателей;
- 13 килограммов взрывчатки.
Против злоумышленников открыли уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием. Им грозит от 3 до 7 лет заключения.
Обнаружен склад оружия в гараже в Краматорске / Фото СБУ
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