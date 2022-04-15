На Донбассе защитники отбили 10 атак врага: сбили 6 беспилотников и уничтожили много техники

На Донецком и Луганском направлениях украинские военные дают отпор российским оккупантам. Только за сутки воины отбили 10 вражеских атак, противник понес потери в личном составе.

Об успехах наших военных рассказали в Штабе ООС. Там отметили, что это стало возможным благодаря мастерству и умелым действиям украинских защитников.

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Какую вражескую технику уничтожили украинские воины:

3 танка,

3 артиллерийские системы,

одну единицу специальной техники,

2 единицы автомобильной техники

один вражеский БТР,

один вражеский БТР захватили.

Отлично поработали и подразделения противовоздушной обороны. В небе над Донбассом сбили 6 российских беспилотников типа "Орлан-10".

Движению врага препятствует погода, – Донецкая ОВА

Отметим, ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что продвижению тяжелой техники врага на Донбассе мешает погода. Однако это вопрос скорее нескольких дней, а не недель. При этом глава ОВА отметил, что к наступлению противника ВСУ готовы.

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