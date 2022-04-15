На Донбассе защитники отбили 10 атак врага: сбили 6 беспилотников и уничтожили много техники
Источник:Операция Объединенных сил
На Донецком и Луганском направлениях украинские военные дают отпор российским оккупантам. Только за сутки воины отбили 10 вражеских атак, противник понес потери в личном составе.
Об успехах наших военных рассказали в Штабе ООС. Там отметили, что это стало возможным благодаря мастерству и умелым действиям украинских защитников.
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Какую вражескую технику уничтожили украинские воины:
- 3 танка,
- 3 артиллерийские системы,
- одну единицу специальной техники,
- 2 единицы автомобильной техники
- один вражеский БТР,
- один вражеский БТР захватили.
Отлично поработали и подразделения противовоздушной обороны. В небе над Донбассом сбили 6 российских беспилотников типа "Орлан-10".
Движению врага препятствует погода, – Донецкая ОВА
Отметим, ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что продвижению тяжелой техники врага на Донбассе мешает погода. Однако это вопрос скорее нескольких дней, а не недель. При этом глава ОВА отметил, что к наступлению противника ВСУ готовы.
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