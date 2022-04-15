Про успіхи наших військових розповіли в Штабі ООС. Там зазначили, що це стало можливим завдяки майстерності та умілим діям українських оборонців.

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Яку ворожу техніку знищили українські воїни:

3 танки,

3 артилерійські системи,

одну одиницю спеціальної техніки,

2 одиниці автомобільної техніки

один ворожий БТР,

один ворожий БТР захопили.

Добряче попрацювали і підрозділи протиповітряної оборони. В небі над Донбасом збили 6 російських безпілотників типу "Орлан-10".

Руху ворога перешкоджає погода, – Донецька ОВА

Зазначимо, раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що просуванню важкої техніки ворога на Донбасі заважає погода. Проте це питання радше кількох днів, а не тижнів. При цьому голова ОВА зауважив, що до наступу противника ЗСУ готові.

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