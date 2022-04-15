Наразі бригада дислокується у містах Сєвєродонецьк і Лисичанськ, тож це ще одна гідна відсіч ворогу на Луганському напрямку.

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У 53-ій окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха жартують, що попри відсутність сонця, їхні артилеристи організували "гарячу" зустріч ворожим військам. "Палко" зустріли та не давали змерзнути окупаційним військам,

– прокоментували військові опублікований відеоролик.

Продовжуючи тему погоди, вони наголосили, що і раніше попереджали, що в Україні можливі опади у вигляді "Граду".

Дивіться, як українські війська стріляють із "Градів":

До слова, 93 окрема механізована бригада Холодний Яр показала розбиту російську техніку в одному зі звільнених сіл на півдні Харківщини.

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