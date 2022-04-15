Сейчас бригада дислоцируется в городах Северодонецк и Лисичанск, так что это еще один достойный отпор врагу на Луганском направлении.

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В 53-й отдельной механизированной бригаде имени князя Владимира Мономаха шутят, что, несмотря на отсутствие солнца, их артиллеристы организовали "горячую" встречу вражеским войскам.

"Горячо" встретили и не давали замерзнуть оккупационным войскам,

– прокомментировали военные опубликованный видеоролик.

Продолжая тему погоды, они подчеркнули, что и раньше предупреждали, что в Украине возможны осадки в виде "Града".

Смотрите, как украинские войска стреляют из "Градов":

Кстати, 93 отдельная механизированная бригада Холодный Яр показала разбитую российскую технику в одном из освобожденных сел на юге Харьковщины.

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