Донбассу грозит абхазский сценарий, – эксперт

Наибольшая опасность после переназначения Суркова – повторение в ОРДЛО абхазского сценария, который помощник Путина в свое время уже реализовал. Это может привести к поглощению Россией оккупированных ею территорий Донбасса.

Такое мнение 24 Каналу высказал сопредседатель ГИ "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Как рассказывает эксперт, суть такого сценария в следующем: организация "беспорядков", отставка так называемого руководителя, что уже произошло в "ЛНР", где уволили Плотницкого, и назначение на его место силовика – сотрудника ФСБ. Далее назначение так называемых выборов главы "республики". А потом подписывается расширенный договор о сотрудничестве с Россией. Это, считает Снегирев, будет свидетельствовать о фактическом признании "ЛНР" и поглощение этого региона. То же самое может произойти и в "ДНР".

"Сурков не проигрывал противостояние ФСБ, о чем писали СМИ. Сурков – куратор ОРДЛО, которому подчинены все силовые структуры на тех территориях. И без него никто из них не сделает ни шагу. Россия никогда не уйдет с Донбасса. Она там реализует экономические программы, идет капитальное вложение денег, в том числе, на восстановление шахт. Неправда, что там затапливаются шахты", – отмечает Дмитрий Снегирев.

Специалист считает, что Путину выгоден сценарий с поглощением ОРДЛО, и он не боится усиления санкций.

Признание или поглощение ОРДЛО не позволит Украине вступить в НАТО. Путин категорически заявил, что Россия не допустит вступления Украины в Альянс. Или же вернуть Украине ОРДЛО на условиях России – то есть федерализация нашего государства,

– отмечает Дмитрий Снегирев.

Он также замечает, что Кремль расколол санкционный европейский фронт, и в ЕС сейчас многие страны хотят отменить санкции. В Частности, Италия, Австрия, Чехия. Позиция Германии неоднозначна, она откровенно занимает пророссийские позиции. Президент Франции Макрон лавирует и хочет быть миротворцем. Если Франция останется единственной в вопросе продления санкций, то это будет не на пользу государства – регионального лидера, на что претендует Макрон.

Напомним, Путин подписал указ о переназначении Суркова своим помощником. Ранее росСМИ со ссылкой на источники сообщили, что после инаугурации Путина 7 мая он может отстранить Владислава Суркова из переговоров с помощником государственного секретаря США Куртом Волкером. В то же время бывший помощник главы Пентагона Майкл Карпентер заявил, что помощник Путина Владислав Сурков, который был делегирован на переговоры с Волкером по украинскому вопросу, этот процесс просто имитировал.