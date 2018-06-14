Донбасу загрожує абхазький сценарій, – експерт

Найбільша небезпека після перепризначення Суркова – повторення в ОРДЛО абхазького сценарію, який помічник Путіна свого часу вже реалізував. Це може призвести до поглинання Росією окупованих нею територій Донбасу.

Таку думку 24 каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Як розповідає експерт, суть такого сценарію в наступному: організація "заворушень", відставка так званого керівника, що вже відбулося в "ЛНР", де звільнили Плотницького, і призначення на його місце силовика – співробітника ФСБ. Далі призначення так званих виборів глави "республіки". А потім підписується розширений договір про співпрацю з Росією. Це, вважає Снєгирьов, свідчитиме про фактичне визнання "ЛНР" і поглинання цього регіону. Те ж саме може відбутися і в "ДНР".

"Сурков не програвав протистояння ФСБ, про що писали ЗМІ. Сурков – куратор ОРДЛО, якому підпорядковані всі силові структури на тих територіях. І без нього ніхто з них не зробить жодного кроку. Росія ніколи не піде з Донбасу. Вона там реалізує економічні програми, йде капітальне вкладення грошей, у тому числі, на відновлення шахт. Неправда, що там затоплюються шахти", – зауважує Дмитро Снєгирьов.

Фахівець вважає, що Путіну вигідний сценарій з поглинанням ОРДЛО, і він не боїться посилення санкцій.

Визнання чи поглинання ОРДЛО не дозволить Україні вступити до НАТО. Путін категорично заявив, що Росія не допустить вступу України до Альянсу. Або ж повернути Україні ОРДЛО на умовах Росії – тобто федералізація нашої держави,

– наголошує Дмитро Снєгирьов.

Він також зауважує, що Кремль розколов санкційний європейський фронт, і в ЄС зараз багато країн хочуть скасувати санкції. Зокрема, Італія, Австрія, Чехія. Позиція Німеччини неоднозначна, вона відверто займає проросійські позиції. Президент Франції Макрон лавіює і хоче бути миротворцем. Якщо Франція залишиться єдиною щодо продовження санкцій, то це буде не на користь держави – регіонального лідера, на що претендує Макрон.

Нагадаємо, Путін підписав указ про перепризначення Суркова своїм помічником. Раніше росЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що після інавгурації Путіна 7 травня він може усунути Владислава Суркова з переговорів з помічником державного секретаря США Куртом Волкером. Водночас колишній помічник глави Пентагону Майкл Карпентер заявив, що помічник Путіна Владислав Сурков, який був делегований на переговори із Волкером щодо українського питання, цей процес просто імітував.