В Донецке пожар на нефтебазе: оккупанты заявляют о нескольких прилетах

Во временно оккупированном Донецке вечером 31 октября вспыхнул масштабный пожар – загорелись цистерны с горючим. Оккупанты заявляют, что этому предшествовал прилет.

Вагоны с горючим загорелись в Буденновском районе. Пока информация о жертвах и пострадавших не поступала, передает 24 Канал.

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В оккупированном Донецке масштабный пожар

Сообщения о пожаре в местных телеграм-каналах начали появляться около 18:20. Российские пропагандисты заявили, что возгорание произошло после прилета. Традиционно оккупанты во всем винят украинских военных.

Телеграм-канал "Новости Донбасса" сообщает, что пожар произошел на нефтебазе в Буденновском районе Донецка.

Масштабный пожар в Донецке – больше в галерее

В Донецке горят цистерны с горючим: смотрите видео

В разных районах города можно увидеть густой чёрный столб дыма. Местные жители активно публикуют кадры из оккупированного Донецка.

Дым от пожара виднеется в разных районах города: смотрите видео

Очевидцы делятся кадрами пожара: смотрите видео

Мощный пожар в Донецке: смотрите видео

Согласно сообщениям в сети, цистерны с горючим горят на железнодорожной станции в Мушкетово, возле Мушкетовского кладбища. Пропагандисты заявляют, что было по меньшей мере 4 прилета, по предварительной информации, из РСЗО.

Где загорелись цистерны с горючим: смотрите на карте

В Донецке раздались взрывы возле воинской части

Во временно оккупированном Донецке днем 21 октября прогремели мощные взрывы в районе, где расположена воинская часть. После "хлопка" вспыхнул масштабный пожар неподалеку от "Мотеля".

Оккупационная администрация не прокомментировала взрывы в Донецке. Впрочем, местные жители активно обсуждали инцидент. Пользователи утверждали, что во время прилета было ранено немало военных, а также уничтожена техника.

Роман Свитан, комментируя взрывы в Донецке, заявил, что в "Мотеле" могли размещаться российские военные группировки "Восток".