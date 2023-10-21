В Донецке раздались взрывы возле воинской части оккупантов, "тревожно" и в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону и временно оккупированном Донецке 21 октября раздались взрывы. После этого в небо взвились столбы густого дыма.

Об этом сообщают в местных телеграм-каналах. Если в Ростове-на-Дону россияне оправдываются работой "пе-ве-о", то оккупационные власти Донецка традиционно игнорируют взрыв и не комментируют инцидент, передает 24 Канал.

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"Тревожно" в Ростове-на-Дону

Около 14.10 в российских телеграм-каналах массово начали сообщать о взрыве в Ростове-на-Дону. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что взрыв – это якобы работа "пе-ве-о", впрочем, он не сообщил, что именно "ликвидировали" над городом.

Сегодня в 14:10 снова сработали средства ПВО, прикрывающие Ростовскую область. Воздушная цель уничтожена. Спасибо нашим военным за хорошую работу,

– сообщил Голубев.

В Ростове, вероятно, работает "пе-ве-о": смотрите видео

Следы от "пе-ве-о" в небе над Ростовом: смотрите видео

Также в сети не сообщали о пострадавших или разрушениях. Вместе с тем, в сети публикуют фотографии, как в одном из районов Ростова-на-Дону в небо вздымается столб дыма. Возможно, именно там расположено российское "пе-ве-о".



Дым в Ростове-на-Дону / Фото из российских телеграм-каналов



Российское "пе-ве-о" работало над Ростовом / Фото из российских телеграм-каналов

Около 15:30 в сети сообщили о новых взрывах в Ростовской области. Российские телеграм-каналы активно распространяли фотографии, якобы работы "пе-ве-о".

Впоследствии Голубев сообщил, что в области снова работало "пе-ве-о". Впрочем, раскрывать детали по поводу "хлопка" не стал.

"Только что снова отработали подразделения наших ПВО с целью за пределами Ростовской области. Прошу сохранять спокойствие, военные выполняют свою работу", – заявил Голубев.

В Ростове снова работало "пе-ве-о" – больше в галерее

В Донецке раздался взрыв

Около 14.30 в сети начали появляться сообщения, что во временно оккупированном Донецке раздался взрыв. Как сообщают местные телеграм-каналы, "тревожно" в Калининском районе города.

После взрыва в Донецке вспыхнул масштабный пожар недалеко от "Мотеля". Пользователи в сети сообщают, что в этом районе расположена военная часть оккупантов и места их расположения. В частности, об этом сообщил журналист Денис Казанский.

Донецк, серьезные прилеты в районе "Мотеля", где находится военная часть и расположение российских оккупантов,

– говорится в его сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как в небо взвивается черный столб дыма.

В Донецке после взрывов вспыхнул пожар: смотрите видео

Столб дыма от пожара в Донецке: смотрите видео

Густой дым в Донецке после взрывов: смотрите видео

Пожар после взрывов в Донецке: смотрите видео