Россия увеличивает атаки на 2 важных направлениях, – ISW

С наступлением весны и потеплением россияне пытаются активизировать атаки на нескольких направлениях фронта. Украинские силы сдерживают врага, нанося ему значительные потери.

Институт изучения войны проанализировал боевые действия на фронте. По данным экспертов, украинские силы продвинулись на одном направлении, а россияне – ни на одном.

Где имели успех Силы обороны?

Украинские войска недавно имели успех на Гуляйпольском направлении. Геолоцированные кадры за 18 марта показывают, что Силы обороны недавно продвинулись в северо-западной части Гуляйполя.

ВСУ продвинулись на Гуляйпольском направлении

Также наши воины уничтожили российские диверсионные группы в западной части Запорожской области.

Геолоцированные кадры за 19 марта показывают, как украинские военные штурмуют здание, занятое оккупантами, и берут в плен российских военных в южной части Речного (северо-западнее Орехова).

Вероятно, это была вражеская инфильтрационная операция, которая не привела к изменению контроля над территорией или переднего края боевых действий. Эти же кадры также свидетельствуют, что украинские силы действуют в этом районе, что противоречит предыдущим заявлениям российской стороны.

Какова ситуация на фронте?

На севере Харьковской области оккупанты пытаются просачиваться в тыл украинских позиций для накопления сил, используют плохую погоду для таких действий, но сталкиваются с трудностями из-за весеннего бездорожья. Также наблюдается значительный рост применения FPV-дронов по сравнению с осенью 2025 года – ими бьют, в частности, по украинской логистике.

Российские войска недавно осуществили инфильтрацию в южной части Константиновки, которая не изменила линию фронта. Также минобороны России заявляет о захвате Павловки (юго-запад от Дружковки). Между тем Украинская бригада сообщила, что отразила механизированный штурм россиян на юго-западных окраинах Константиновки.

Российские войска, вероятно, восстанавливают ограниченные механизированные штурмы на Покровском направлении. По данным украинских военных, недавно они активизировали атаки в районе Гришино и провели штурм силами взвода с применением трех бронемашин – это первая такая атака здесь с декабря 2025 года.

Захватчики в последнее время увеличили количество атак на Александровском направлении.

Представитель украинской бригады сообщил, что: примерно неделю назад (около 12 марта) российские силы атаковали 2 – 3 раза в сутки. С тех пор количество атак почти утроилось.

Он также отметил, что:

возросла численность российских военных в этом районе;

оккупанты начали использовать ограниченное количество тяжелой бронетехники во время атак;

увеличили применение дронов "Молния" по сравнению с февралем и началом марта.

Представитель украинской артиллерийской бригады, действующей на этом направлении, сообщил, что украинские силы за один месяц (примерно с 19 февраля) освободили более 285 квадратных километров территории.

Аналитики отмечают, что имеют подтверждение относительно 126 квадратных километров. Впрочем, признают, что эта цифра может быть больше.

Представитель добавил, что:

российские войска периодически пытаются проводить контратаки, чтобы замедлить украинское наступление и стабилизировать ситуацию;

несмотря на это, украинские силы сохраняют инициативу.

Он также отметил, что российская тактика остается неизменной:

использование инфильтрационных действий;

активное применение большого количества FPV-дронов.

Спикер отметил, что удары украинских дронов и артиллерии заставляют российскую технику держаться на расстоянии 5 – 10 километров от украинских позиций. По его словам подразделения российских воздушно-десантных войск (ВДВ) хорошо подготовлены и оснащены, однако они не могут добраться до передовой из-за ударов украинских FPV-дронов.

Он предположил, что российские силы могут воспользоваться появлением весенней зелени для продвижения.

Последние новости с передовой