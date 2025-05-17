"Штурмуют на трех направлениях": разведка Британии проанализировала наступление россиян в Донецкой области

Россия продолжает наступать на украинские земли. К сожалению, в течение последнего месяца оккупантам удалось достичь успехов на нескольких участках фронта в Донецкой области.

В частности, вблизи Константиновки, которая прилегает к Славянско-Краматорской агломерации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

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Что говорят в британской разведке о ситуации в Донецкой области

В разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 17 мая отмечается, что российской армии удалось расширить выступление на юго-запад от Константиновки и местами продвинуться на 5 километров.

Россияне осуществляют штурмы на трех направлениях: Часов Яр (12 километров к северо-востоку), Торецк (15 километров к юго-востоку) и к востоку от Покровска вдоль трассы Н-32,

– говорится в обзоре.

Там также отмечают, что бои за Часов Яр и Торецк продолжаются уже год. По данным британского Минобороны, Россия оккупировала большую часть обоих городов, но не смогла полностью закрепить контроль над ними или воспользоваться медленным продвижением.

Сейчас практически весь Часов Яр разрушен тяжелыми российскими бомбардировками с воздуха и артиллерии, а украинские силы держат оборону в нескольких укрепленных зданиях.

Кроме этого, оккупантам с большой вероятностью удалось перерезать дорогу H-32, которая соединяет Константиновку с Покровском. В британской разведке считают, что скорее всего россияне будут пытаться дальше продвигаться в этом направлении в следующие недели.

Отметим, что сегодня, 17 мая, в DeepState также сообщили о о продвижении россиян в Донецкой области. По данным аналитиков, российская армия имела успехи у Миролюбовки на Покровском направлении.