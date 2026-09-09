Институт изучения войны проанализировал ситуацию на поле боя. По данным аналитиков, Россия продвинулась на двух направлениях, а Силы обороны – на одном.

Где продвинулись ВСУ, а где – россияне?

Славянское направление

Украинские силы недавно продвинулись или сохранили свои позиции на Славянском направлении.

8 сентября один из российских военных блогеров заявил, что российские войска не удерживают позиции на восток от Лимана, на запад от Ивановки, на северо-западе Заречного и на северо-востоке Ямполя.

Ранее ISW либо фиксировал доказательства продвижения российских войск в этих районах, либо приводил заявления оккупантов о том, что они якобы удерживают там позиции.

Другой российский военный блогер 8 сентября заявил, что российские войска продвинулись на запад от Рай-Александровки и на север от Юрковки – оба населенных пункта расположены на запад от Славянска.

Константиновское направление

Оккупанты недавно продвинулись в Константиновке и продолжили попытки проникновения в районе города.

По данным геолокации видеозаписей, обнародованных 2 сентября, российские военные недавно продвинулись в центральной части Константиновки.

Видеозаписи с геолокацией, опубликованные 31 августа, а также 1, 4 и 7 сентября, показывают, как украинские военные наносят удары по вероятным российским группам, проникшим на украинские позиции. В частности, речь идет о районах на север от Червоного, в центральной и южной частях Попасного, а также в северной части Константиновки.

Российские военные блогеры заявили, что российские войска захватили Червоное и Райское – меньший из двух населенных пунктов с названием Райское в районе на юго-запад от Дружковки.

Где продвинулись россияне / Карта ISW

Покровское направление

По данным видеозаписей с геолокацией, опубликованных 8 сентября, российские войска недавно захватили Мирное, на северо-запад от Покровска, и Васильевку, на восток от Мирного.

На видео видно, как украинская артиллерия наносит удары по двум российским складам боеприпасов в Мирном.

Оккупанты добились успеха на Покровском направлении / Карта ISW

Какова ситуация на других направлениях фронта?

Сумское направление

Источник, сообщающий о действиях российской группировки войск "Север", 8 сентября заявил, что украинские военные контратаковали в районе Киндратовки и Новоконстантиновки – оба населенных пункта расположены на север от Сум.

Волчанское направление

Источник, сообщающий о действиях российской группировки войск "Север", 8 сентября сообщил, что оккупанты пытаются проникнуть в Старицу и лесную местность на юг от населенного пункта.

Российское Минобороны и российские военные блогеры продолжают противоречить друг другу по поводу того, что якобы украинские военные находятся в окружении между Вовчанским и Великобурлукским направлениями.

8 сентября Минобороны России заявило, что российские войска захватили Довгенькое и Березники, расположенные на восток от Волчанска, и якобы "усилили" окружение между этими направлениями. Несколько российских военных блогеров также заявили 8 сентября, что российские войска якобы укрепили это окружение.

В то же время один из российских военных блогеров, связанный с Кремлем, признал, что украинские военные могут обходить эту якобы зону окружения и проводить ротацию личного состава.

Примечательно, что Минобороны России не заявляло о захвате Нефедовки и Черного, расположенных на запад от Довгенького и Березников. Контроль над этими населенными пунктами необходим для полного окружения украинских сил.

Это свидетельствует о том, что российские войска не контролируют достаточно территории в этом районе, чтобы фактически заблокировать украинские подразделения.

Источник, сообщающий о действиях российской группировки войск "Север", 8 сентября также сообщил о тяжелых боях в Казачьей Лопане и вдоль трассы Е-105 Харьков – Белгород на север от Гоптовки.

Россияне лгут об окружении ВСУ в районе Волчанска / Карта ISW

Купянское направление

Источник, сообщающий о действиях российской группировки войск "Запад", 8 сентября заявил, что украинские военные контратаковали в районе Западного, на север от Купянска.

По данным этого источника, российское военное командование готовится к зимнему периоду и приказало составить списки военнослужащих, которые должны остаться в Купянске. Это может свидетельствовать о том, что российское командование не ожидает завершения боев за город осенью.

Ситуация в Харьковской области / Карта ISW

Лиманское направление

На Лиманском направлении российские войска накапливают силы и увеличивают количество штурмов, но не могут продвинуться из-за ударов украинских военных.

Некоторым российским диверсионно-разведывательным группам удается проникать на украинские позиции. Это происходит из-за длительного времени полета украинских дронов до места нахождения оккупантов, что дает им время скрыться.

Россияне сосредотачивают силы на Лиманском направлении / Карта ISW

Краматорское направление

Российские войска продолжают наносить удары по мостам в Краматорске и инфраструктуре Дружковки.

ISW по-прежнему считает, что оккупанты все активнее используют удары управляемыми авиабомбами в рамках кампании по изоляции поля боя. Ее цель – лишить украинские силы, обороняющие "пояс крепостей", возможности получать стабильное снабжение, а также подготовить поле боя к будущим наступательным операциям.

Ореховское направление

Пресс-секретарь украинской бригады, действующей на этом направлении, 8 сентября сообщил, что российское военное командование сформировало около 120 дополнительных штурмовых групп общей численностью примерно 150 тысяч военных.

Представитель подчеркнул, что российские войска не могут сосредоточить значительные силы в районе Орехова или нанести серьезный ущерб украинской логистике в этом районе.

Вероятно, российское командование продолжает концентрировать силы на Ореховском направлении, чтобы поддерживать давление на украинские позиции.

В то же время пока Россия не ставит перед собой задач, выходящих за рамки попыток продвинуться к Орехову с юга.