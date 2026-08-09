ВСУ, вероятно, продвинулись на 5 направлениях: обзор фронта от ISW

На фронте продолжаются ожесточенные бои. Российские войска пытаются наступать на нескольким направлениях. Украинские силы время от времени проводят контратаки.

Институт изучения войны проанализировал ситуацию на фронте. По данным аналитиков, продвигаются как украинские, так и российские войска.

Какова ситуация в Харьковской и Сумской областях?

Сумское направление

Украинские силы недавно продвинулись или удержали свои позиции на севере Сумской области.

Спикер Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов 8 августа заявил, что российские войска удерживают позиции на восточной окраине Рясного, что на юго-восток от Сум.

Это свидетельствует о том, что украинские и российские силы, вероятно, находятся вперемешку в этом районе, а украинские военные продвинулись или восстановили свои позиции в западной части Рясного.

Харьковское направление

Силы обороны недавно продвинулись на севере Харьковской области.

Геолоцированные кадры, опубликованные 6 и 8 августа, показывают удары российских войск по украинским позициям на юг от Цегельного, а также в районе Лимана и на север от него. Оба населенных пункта расположены на северо-восток от Харькова.

8 августа Министерство обороны России заявило, что российские войска якобы захватили Ивановку, расположенную на северо-восток от Харькова.

Между тем, враг, вероятно, пытается продвигаться в направлении Белого Колодца, что на северо-восток от Харькова, с северо-востока.

Ранее ISW предполагало, что россияне пытаются проникнуть в Белый Колодезь со стороны Покалиного, расположенного на север от села.

31 июля украинский источник сообщал, что российские военные пытаются войти в населенный пункт с севера.

Однако 8 августа Виктор Трегубов заявил, что российских войск вблизи Белого Колодца нет.

В то же время два российских военных блогера утверждали, что россияне продвигаются к Белому Колодцу с северо-востока, в районе Волоховского.

Купянское направление

Российские войска недавно предприняли попытку проникновения в направлении Купянска.

Геолоцированные кадры, опубликованные 8 августа, показывают, как украинские силы наносят удар по занятому россиянами зданию в центральной части Купянска-Вузлового, на юг от Купянска.

Российский военный блогер 8 августа заявил, что россияне продвинулись на запад от Подолов, на восток от Купянска, а также в центральной части Купянска-Вузлового.

Оккупанты, вероятно, используют тактику проникновения, чтобы продвигаться на Купянск с севера и востока.

Виктор Трегубов заявил, что россияне все чаще пытаются проникнуть на север от Купянска и к восточным частям украинских позиций на правом берегу Оскола.

По его словам, оккупанты также пытаются продвигаться к Киндрашовке на север от Купянска, отрезать украинский плацдарм на левом берегу Оскола, укрепить свои позиции в Купянске-Вузловом и проникнуть в населенные пункты в окрестностях Купянска.

Боровское направление

Силы обороны недавно продвинулись или удержали свои позиции на Боровском направлении.

Российский военный блогер 8 августа признал, что украинские военные ранее продвинулись в западной части Катериновки и центральной части Нового, что на юго-восток от Боровой.

По его словам, российские войска не контролируют центральную и восточную части Катериновки, восточную часть Нового, юг Липового и Зеленую Долину.

Какова ситуация в Донецкой области?

Славянское направление

Украинские силы недавно продвинулись или удержали свои позиции на Славянском направлении.

Российский военный блогер 8 августа признал, что Силы обороны продвинулись в северной части Шандрыголового, на северо-запад от Лимана.

Также украинские силы контролируют южную часть Новоселовки, центральную часть Дробишево, западную часть Лимана и центральную часть Ямполя. Все эти населенные пункты расположены на северо-запад или юго-восток от Лимана и не входят в зону передовых российских позиций.

В то же время российский военный блогер заявил, что захватчики продвинулись на восток от Николаевки, расположенной на восток от Славянска.

Покровское направление

Оккупанты, вероятно, увеличивают количество попыток проникновения на Покровском направлении после недавней ротации личного состава в этом районе.

Зона боевых действий на Покровском направлении охватывает около 20 километров.

Что известно о боях в Запорожской области?

Гуляйпольское направление

Оккупанты 7 и 8 августа продолжали наступательные действия на Гуляйпольском направлении, но продвинуться не смогли.

Российский военный блогер заявил, что украинские силы контратакуют с направлений Новоселовки и Чаривного, расположенных на юго-запад от Гуляйполя.

Ореховское направление

Тем временем враг пытается проникнуть в Орехов и создать условия для будущего наступления на город.

Российские источники сообщили о продвижении как украинских, так и российских сил на этом направлении.

8 августа российский военный блогер признал, что оккупанты больше не удерживают позиции в южной части Приморского, расположенного на запад от Орехова.

В то же время другие военные блогеры заявили, что россияне захватили Новоданиловку, расположенную на юго-запад от Орехова, а также продвинулись на северо-восток от Нестерянки, на северо-восток и север от Малых Щербаков, в восточной части Белогорья и на юг от Малой Токмачки.

Бои на фронте / Карты ISW