ВСУ продвинулись в Сумской области и контратаковали на Запорожье: обзор фронта от ISW

Российские войска продолжают проводить ограниченные наступательные операции на фронте. Однако врагу не удается добиться успеха.

По данным аналитиков Института изучения войны, у оккупантов нет подтвержденных случаев продвижения.

Какова ситуация на фронте?

Сумское направление

Украинские силы недавно продвинулись вперед или удержали позиции на северо-восток от города Сумы.

Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 15 октября, российские войска нанесли удар по украинской позиции на северо-восток от Мирополья.

Ранее российские источники утверждали, что оккупанты удерживают позиции в этом районе.

Источник, освещающий деятельность российской группировки войск "Север", 18 октября сообщило, что в Сумской области российские войска сосредотачивают наступательные действия преимущественно в направлении Мирополья и вблизи него, а также возле Новодмитровки, расположенной на юго-восток от Сум.

Купянское направление

Украинские силы нанесли удар по позиции, куда проникли россияне. Она расположена на север от Купянска-Вузлового, что на юг от Купянска. Об этом свидетельствуют геолоцированные кадры от 17 октября.

17 октября источник, освещающий деятельность российской группировки войск "Запад", опроверг сообщение заявления Герасимова от 16 октября о захвате Ковалевки на запад от Купянска и Паламаровки на северо-запад от города.

Лиманское направление

Российские войска продолжают попытки проникнуть в Лиман. Судя по геолокационным кадрам, опубликованным 17 октября, оккупанты недавно провели инфильтрационную операцию вблизи восточной окраины города, где ранее уже фиксировались попытки проникновения

Славянское направление

17 и 18 октября российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на восток от Славянска, однако подтвержденных продвижений зафиксировано не было.

Один из российских военных блогеров утверждал, что оккупанты продвинулись на юг от Куртивки, расположенной на юго-восток от Славянска.

Константиновское направление

17 и 18 октября оккупанты продолжали наступательные действия в Константиновке и вблизи города, однако подтвержденных успехов не добились.

Российский военный блогер заявил, что россияне якобы продвинулись на север от Райского – на северо-запад от Константиновки, на восточном берегу реки Казенный Торец.

Добропольское направление

На геолоцированных кадрах, опубликованных 18 октября, видно, как российский военнослужащий поднимает флаг в восточной части Доброполья. В ISW считают, что этому предшествовала инфильтрация оккупантов.

Украинские военные недавно опровергли заявления России о захвате Доброполья или окружении города. ISW также пока не обнаружил доказательств того, что российские войска смогли закрепиться на позициях внутри Доброполья.

Гуляйпольское направление

17 и 18 октября российские войска наступали на Гуляйпольском направлении, однако не продвинулись вперед, поскольку украинские силы контратаковали в этом районе.

Ореховское направление

На геолоцированных кадрах, опубликованных 18 октября, видно, как украинские военные наносят удар по российскому квадроциклу в южной части Новоданиловки, на юг от Орехова.

В ISW считают, что перед этим российские военные провели инфильтрацию в этот район.

Ситуация на фронте / Карты ISW