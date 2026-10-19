За даними аналітиків Інституту вивчення війни, окупанти не мають підтверджених просувань.

Яка ситуація на фронті?

Сумський напрямок

Українські сили нещодавно просунулися вперед або зберегли позиції на північний схід від міста Суми.

Згідно з геолокованими кадрами, опублікованими 15 жовтня, російські війська завдали удару по українській позиції на північний схід від Миропілля.

Раніше російські джерела стверджували, що окупанти утримують позиції в цьому районі.

Джерело, яке висвітлює діяльність російського угруповання військ "Північ", 18 жовтня повідомило, що на Сумщині російські війська зосереджують наступальні дії переважно в напрямку Миропілля та поблизу нього, а також біля Новодмитрівки, що розташована на південний схід від Сум.

Куп'янський напрямок

Українські сили завдали удару по позиції, куди інфільтрувалися росіяни. Вона розташована на північ від Куп'янська-Вузлового, що на південь від Куп'янська. Про це свідчать геолоковані кадри за 17 жовтня.

17 жовтня джерело, яке висвітлює діяльність російського угруповання військ "Захід", заперечило заяви Герасимова від 16 жовтня про захоплення Ковалівки на захід від Куп'янська та Паламарівки на північний захід від міста.

Лиманський напрямок

Російські війська продовжують спроби проникнути в Лиман. За геолокованими кадрами, опублікованими 17 жовтня, окупанти нещодавно провели інфільтраційну операцію поблизу східної околиці міста, де раніше вже фіксували спроби проникнення

Слов'янський напрямок

17 та 18 жовтня російські війська продовжували обмежені наступальні дії на схід від Слов'янська, однак підтверджених просувань не зафіксовано.

Один із російських військових блогерів стверджував, що окупанти просунулися на південь від Куртівки, що на південний схід від Слов'янська.

Костянтинівський напрямок

17 та 18 жовтня окупанти продовжували наступальні дії в Костянтинівці та поблизу міста, однак підтверджених успіхів не мали.

Російський військовий блогер заявив, що росіяни нібито просунулися на північ від Райського – на північний захід від Костянтинівки, на східному березі річки Казенний Торець.

Добропільський напрямок

На геолокованих кадрах, опублікованих 18 жовтня, видно, як російський військовослужбовець піднімає прапор у східній частині Добропілля. В ISW вважають, що цьому передувала інфільтрація окупантів.

Українські військові нещодавно спростовували заяви Росії про захоплення Добропілля або оточення міста. ISW також поки не виявив доказів того, що російські війська змогли закріпитися на позиціях усередині Добропілля.

Гуляйпільський напрямок

17 та 18 жовтня російські війська наступали на Гуляйпільському напрямку, однак не просунулися вперед, оскільки українські сили контратакували в цьому районі.

Оріхівський напрямок

На геолокованих кадрах, опублікованих 18 жовтня, видно, як українські військові завдають удару по російському квадроциклу в південній частині Новоданилівки, на південь від Оріхова.

В ISW вважають, що перед цим російські військові провели інфільтрацію в цей район.

Ситуація на фронті / Карти ISW