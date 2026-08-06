ВСУ продвинулись в районе Славянска, а россияне – в Константиновке: обзор ситуации на фронте от ISW

Наступательные попытки российских войск не приносят особых успехов. Силам обороны удается оттеснять противника на некоторых направлениях.

Институт изучения войны проанализировал ситуацию на поле боя. По данным аналитиков, Силы обороны продвинулись на двух направлениях, а оккупанты – на одном.

Где изменилась линия фронта?

Харьковская область

Недавно российские войска предприняли попытку проникновения на Великобурлуцком направлении.

Геолокированные кадры, опубликованные 5 августа, показывают, как украинские силы нанесли удар по российской позиции в Устиновке, на северо-восток от Большого Бурлука, после этой попытки.

Российские источники заявляли, что 5 августа их войска провели атаку на Купянском направлении, однако ISW не нашел подтверждений продвижения.

В то же время источник, связанный с российской группировкой войск "Запад", сообщил, что из-за технических неисправностей и ударов ВСУ российские войска испытывают нехватку средств связи на этом направлении.

Славянское направление

Силы обороны недавно продвинулись на северо-восток от Славянска. Они продолжают удерживать ключевые населенные пункты на этом направлении, несмотря на попытки российских войск проникнуть на украинские позиции.

Геолоцированные кадры, опубликованные 4 августа, свидетельствуют о продвижении Сил обороны Украины на северо-восток от Дибровы.

Военный обозреватель Константин Машовец 5 августа сообщил, что украинские войска по-прежнему удерживают позиции на северо-запад от Кривой Луки и в южной части Рай-Александровки. Это опровергает заявления России о якобы захвате этих населенных пунктов.

По словам Машовец, российские войска продолжают попытки проникновения на север и в восточную часть Рай-Александровки, а также в районах на северо-восток и юго-восток от Малиновки и на запад от Миньковки.

Российская 3-я общевойсковая армия, по сообщениям, планирует расширить масштабы диверсионно-проникающих действий на Славянском направлении из-за снижения своей боеспособности.

Военный обозреватель Константин Машовец отметил, что, хотя украинским силам пока не удалось полностью остановить продвижение россиян на восток от агломерации Славянск – Краматорск, подразделения 3-й армии России также не смогли захватить значительные территории.

По его словам, темпы наступления этой армии снижаются из-за потери боеспособности, особенно 6-й и 123-й отдельных мотострелковых бригад, которые в настоящее время способны проводить лишь проникновения небольшими группами.

Машовец сообщил, что российские войска планируют осуществлять такие проникновения в Николаевке, используя позиции на север от Рай-Александровки и в южной части Кривой Луки.

Он также отметил, что командованию 3-й армии России придется выбирать между попыткой в ближайшее время прорваться к агломерации Славянск – Краматорск или поддержкой общего российского наступления на этом направлении совместно с 25-й общевойсковой армией на Лиманском направлении и 8-й общевойсковой армией и 3-м армейским корпусом на Краматорском направлении.

Константиновское направление

Захватчики недавно продвинулись в Константиновке.

Геолоцированные кадры, опубликованные 4 августа, подтверждают их продвижение в западной части города.

Обратите внимание! Снимки от 4 августа показывают, что 224-й противотанковый артиллерийский дивизион России действует на юг от Софиевки, расположенной на юго-запад от Дружковки. Ранее ISW не фиксировал участия этого подразделения в боевых действиях в Украине.

Александровское направление

Украинские войска недавно продвинулись на Александровском направлении.

Геолоцированные кадры, опубликованные 1 августа, свидетельствуют о том, что оккупанты нанесли удар по украинским военным на запад от Зирки, расположенной на северо-восток от Александровки.

Гуляйпольское направление

4 и 5 августа российские войска продолжали наступательные действия на Гуляйпольском направлении, но не добились подтвержденного продвижения.

В то же время один из российских военных блогеров заявил, что подразделения 5-й отдельной танковой бригады России якобы захватили Зирницу, расположенную на юго-запад от Александровки.

ISW называет это утверждение крайне маловероятным, ведь село расположено примерно в 14 километрах от ближайших подтвержденных российских позиций и в 9 километрах от ближайшего зафиксированного места проникновения российских войск.

Ситуация на фронте / Карты ISW