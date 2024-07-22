Главная задача россиян выйти к жизненно важной трассе и перерезать ее. Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман сказал 24 Каналу, что враг имеет еще одну цель, когда давит на Константиновском направлении.

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Пытаются ухудшить логистику

На этом участке фронта проходит железная дорога, по которой осуществляются важные для фронта перевозки – личного состава, большого количества техники.

Поэтому россияне борются за эту железную дорогу, пытаясь таким образом ухудшить нашу логистику,

– объяснил майор запаса ВСУ.

Также есть предположение, что россияне, действуя на нескольких направлениях, распыляют свои силы. В то же время украинской армии в такой ситуации также приходится растягивать свои ресурсы на разные участки фронта.

Поэтому все зависит от того, какое количество людей и техники есть у каждой стороны. У кого меньше, тот и растягивает силы тоньше,

– объяснил он.

В то же время расстояние между Часовым Яром и Очеретино составляет примерно 40 километров.

В боевых уставах, по словам военного эксперта, указано, что на линии фронта такой протяженности должна наступать дивизия – это 5 – 7 бригад. Ее задача прорвать линию обороны противника на отрезке 3 – 5 километров. В эту щель сможет пройти в тыл противника большое количество живой силы и техники.

Поэтому россияне работают в соответствии с боевым уставом,

– отметил Алексей Гетьман.

Напомним, что продвижение оккупантов в сторону трассы Покровск – Константиновка является очень опасным для украинских сил. Это значительно усложнит логистику ВСУ на Покровском направлении.

Что происходит на Константиновском направлении: смотрите на карте