Головне завдання росіян вийти до життєво важливої траси та перерізати її. Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман сказав 24 Каналу, що ворог має ще одну мету, коли тисне на Костянтинівському напрямку.
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Намагаються погіршити логістику
На цій ділянці фронту проходить залізниця, по якій здійснюються важливі для фронту перевезення – особового складу, великої кількості техніки.
Тому росіяни борються за цю залізницю, намагаючись у такий спосіб погіршити нашу логістику,
– пояснив майор запасу ЗСУ.
Також є припущення, що росіяни, діючи на декількох напрямках, розпорошують свої сили. Водночас українській армії у такій ситуації також доводиться розтягувати свої ресурси на різні ділянки фронту.
Тому все залежить від того, яку кількість людей та техніки має кожна сторона. У кого менше, той і розтягує сили тоншим шаром,
– пояснив він.
Водночас відстань між Часовим Яром та Очеретино складає приблизно 40 кілометрів.
У бойових статутах, за словами військового експерта, зазначено, що на лінії фронту такої протяжності має наступати дивізія – це 5 – 7 бригад. Її завдання прорвати лінію оборони противника на відтінку 3 – 5 кілометрів. В цю щілину зможе пройти у тил противника велика кількість живої сили та техніки.
Тому росіяни працюють відповідно до бойового статуту,
– наголосив Олексій Гетьман.
Нагадаємо, що просування окупантів у бік траси Покровськ – Костянтинівка є дуже небезпечним для українських сил. Це значно ускладнить логістику ЗСУ на Покровському напрямку.
Що відбувається на Костянтинівському напрямку: дивіться на карті