Институт изучения войны проанализировал ситуацию на поле боя. По данным аналитиков, украинские военные, возможно, продвинулись по двум направлениям.

Где изменилась линия фронта?

Сумское направление

Оккупанты сталкиваются с трудностями при наступлении на севере Сумской области из-за украинских контратак.

Один из российских военных блогеров 31 июля заявил, что украинские силы провели контратаки вблизи Писаревки и Иволжанского, расположенных на север от Сум.

По его словам, российским войскам трудно продвигаться через лесистую местность, которая дает ВСУ возможность эффективно маскироваться.

Источник, связанный с российской группировкой войск "Север", сообщил 31 июля, что самые ожесточенные бои продолжаются вблизи Турьи на восток от Сум, однако линия фронта в области существенно не изменилась.

Также отмечается, что наступление в районе Турьи оказалось для оккупантов особенно сложным. Несмотря на захват Покровки несколько месяцев назад, им до сих пор не удалось продвинуться дальше.

Купянское направление

Силы обороны блокируют попытки врага проникнуть в тыл на Купянском направлении.

Пресс-секретарь одной из украинских бригад, действующей на Купянско-Боровском направлении, 31 июля сообщил, что украинские военные почти полностью перекрыли маршруты, по которым российские диверсионно-штурмовые группы пытались проникать в тыл зоны ответственности бригады.

По его словам, Силы обороны изменили подход к противодействию таким попыткам и теперь предотвращают до 95% российских проникновений.

Вражеские блогеры и источник, связанный с российской группировкой войск "Запад", 31 июля заявили, что украинские силы провели контратаки вблизи Ридкодуба, Нового, Катериновки и Карповки (все – на юго-восток от Боровой).

Славянское направление

30 и 31 июля российские войска продолжали наступательные действия на Славянском направлении, однако не смогли продвинуться. В то же время украинские силы проводили контратаки.

Оккупанты сосредотачивают силы на север и запад от Лимана, однако непосредственно в самом городе боевых действий не ведут.

Константиновское направление

Силы обороны недавно продвинулись вперед или удержали свои позиции в тактическом районе Константиновка – Дружковка.

Геолоцированные кадры, опубликованные 31 июля, показывают, как враг обстреливает украинские позиции в северо-восточной части Константиновки. Это указывает на то, что украинские силы недавно продвинулись в этом районе или удерживают свои позиции.

В то же время Минобороны России 31 июля заявило, что подразделения российской группировки войск "Юг" якобы захватили село Стенки, расположенное на север от Константиновки.

Один из российских военных блогеров также утверждал, что украинские силы продвинулись на запад от Тихоновки и на запад от Новомаркового, которые расположены на северо-восток от Константиновки.

Добропольское направление

Украинские силы недавно продвинулись вперед или удержали свои позиции в тактическом районе Доброполья.

Геолоцированные кадры, опубликованные 30 июля, показывают, что российские войска нанесли удар по украинской позиции в полях на запад от поселка Новый Донбасс, расположенного к востоку от Доброполья. Это свидетельствует о том, что украинские силы недавно продвинулись в этом районе или продолжают удерживать там свои позиции.

Какова ситуация на фронте / Фото ISW