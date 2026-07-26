Замысел врага на Покровском направлении был раскрыт в 4-й бригаде "Рубеж" Нацгвардии.

Какова основная цель пришествия россиян на Покровском направлении?

По словам военных, оккупанты планируют штурмы с применением квадроциклов и мотоциклов. Таким образом, они попытаются прорвать украинскую оборону, чтобы продвинуться к Доброполью. Именно в этом направлении противник сосредотачивает свои усилия. Однако реализовать свои намерения враг не может.

Воины "Рубеж" своевременно обнаруживают и уничтожают россиян еще на подступах к своим позициям.

Также военнослужащие Бригады "Рубеж" на этой неделе приняли участие в отражении масштабного механизированного штурма противника .

Напомним, что российские войска пытаются подойти к Доброполью с юга и юго-востока. Для этого оккупанты привлекли подразделения 2-й и 51-й общевойсковых армий. Они пробуют продвигаться от Покровска и Гришиного в сторону Шевченко, а также с востока – через Родинское, Шахово и район Белицкого.

Россияне уже дошли до районов Васильевки, Родинского, Дорожного и Шахматного. В то же время они продолжают стягивать пехоту, артиллерию и беспилотники, чтобы усилить наступление в августе и сентябре.

оккупанты и дальше атакуют небольшими пехотными группами, но терпят значительные потери.

Цель российского командования – как можно быстрее подойти к Доброполью, закрепиться у города и начать его штурм. В случае захвата Доброполья оккупанты могли бы получить выгодный плацдарм для наступления на Дружковку и Краматорск, а также перебросить часть своих сил на другие направления.