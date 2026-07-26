Задум ворога на Покровському напрямку розкрили у 4-тій бригаді "Рубіж" Нацгвардії.

Яка основна мета наступу росіян на Покровському напрямку?

За словами військових, окупанти планують штурми із застосуванням квадроциклів і мотоциклів. У такий спосіб вони спробують прорвати українську оборону, аби просунутися до Добропілля. Саме на цьому напрямку противник зосереджує свої зусилля. Однак наразі реалізувати свої наміри ворог не може.

Воїни "Рубіж" своєчасно виявляють та знищують росіян ще на підступах до своїх позицій.

Також військовослужбовці Бригади "Рубіж" цього тижня взяли участь у відбитті масштабного механізованого штурму противника.

Нагадаємо, що російські війська намагаються підійти до Добропілля з півдня та південного сходу. Для цього окупанти залучили підрозділи 2-ї та 51-ї загальновійськових армій. Вони пробують просуватися від Покровська та Гришиного у бік Шевченкового, а також зі сходу – через Родинське, Шахове і район Білицького.

Росіяни вже дійшли до районів Василівки, Родинського, Дорожнього та Шахового. Водночас вони продовжують стягувати піхоту, артилерію та безпілотники, щоб посилити наступ у серпні та вересні.

Окупанти й надалі атакують невеликими піхотними групами, але зазнають значних втрат.

Мета російського командування – якнайшвидше підійти до Добропілля, закріпитися біля міста і розпочати його штурм. У разі захоплення Добропілля окупанти могли б отримати вигідний плацдарм для наступу на Дружківку та Краматорськ, а також перекинути частину своїх сил на інші напрямки.