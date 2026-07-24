Про це 24 липня повідомила Держприкордонслужба.

Як прикордонники відбили наступ?

Прикордонники розповіли, що російські війська здійснили спробу танкового прориву на Добропільському напрямку. Однак підрозділ "Фенікс" разом із суміжними підрозділами зірвали плани ворога.

В результаті відбиття штурму бійці знищили дев'ять російських танків, дві бронемашини та три установки "Град".

Також ворог зазнав втрат серед особового складу. У ході операції прикордонники ліквідували ліквідовано кілька десятків російських військових.

Уся броньована "велич" залишилися догорати серед полів і посадок Донеччини,

– додали у ДПСУ.