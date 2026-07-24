Об этом 24 июля сообщила Государственная пограничная служба.

Как пограничники отразили наступление?

Пограничники рассказали, что российские войска предприняли попытку танкового прорыва на Добропольском направлении. Однако подразделение "Феникс" вместе со смежными подразделениями сорвали планы врага.

В результате отражения штурма бойцы уничтожили девять российских танков, две бронемашины и три установки "Град".

Также враг понес потери среди личного состава. В ходе операции пограничники ликвидировали несколько десятков российских военных.

Отражение российского наступления в Донецкой области: смотрите видео

Все бронированное "величие" осталось догорать среди полей и посадок Донбасса,

– добавили в ГПСУ.

Напомним, за последние сутки российская армия потеряла 1 410 окупантов, а также сотни единиц техники и вооружения. В частности, Генштаб ВСУ сообщил о поражении вражеского самолета.

Также в МВД Украины рассказывали, как операторы дронов атакуют стартовые позиции российских беспилотников. Несмотря на хорошую маскировку враждебных позиций, украинским бойцам все же удается прицельно бить по ним.