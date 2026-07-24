О подробностях сообщили в МВД Украины.

Как массированно уничтожаются стартовые позиции российских БПЛА?

Пилоты группировки "Серебряная тройка" из бригады "Месть" продолжают систематически выявлять и поражать стартовые позиции российских дронов.

В подразделении отмечают, что такие точки враг обычно хорошо маскирует, но это уже не спасает их от прицельных ударов украинских операторов.

По словам военных, работа по вражеским расчетам не ограничивается одним попаданием. После первого удара FPV-дрона к делу сразу подключаются другие средства поражения, которые накрывают обнаруженную локацию и не дают оккупантам возможности быстро возобновить запуски.

В итоге российские операторы БПЛА оказываются под плотным огневым контролем и фактически теряют пространство для маневра. Попытки спрятаться, сменить позицию или переждать атаку в укрытии, по словам защитников, не дают врагу ни единого шанса.

Внимание, нецензурная лексика! Уничтожение стартовых позиций российских БПЛА: смотрите видео

Напомним, что потери России продолжают неуклонно расти. Так, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1460 захватчиков.

Также вражеская армия потеряла 541 единицу автомобильной техники и автоцистерн, 78 артиллерийских систем, 28 танков и многое другое вооружение.