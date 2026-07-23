Почти 1500 оккупантов и тысячи единиц вооружения: потери России по состоянию на 23 июля

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 434 690 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 23 июля 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 434 690 (+1 460) человек;

танков – 12 191 (+28);

боевых бронированных машин – 24 994 (+12);

артиллерийских систем – 46 570 (+78);

РСЗО – 1 961 (+3);

средств ПВО – 1 515 (+2);

самолетов – 438 (+0);

вертолетов – 354 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 423 588 (+1 688);

наземных робототехнических комплексов – 1 994 (+13);

кораблей/катеров – 34 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 124 243 (+541);

специальной техники – 4 453 (+3);

крылатых ракет – 4 936 (+3).

Потери России в войне по состоянию на 23 июля / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, что продолжается операция "МоЛоЧКа", а ее результаты уже ощутимы не только для отдельных кораблей, но и для всей логистики врага на море. СБС за двое суток, 21–22 июля, поразили еще 13 российских судов в Черном и Азовском морях.

Также ССО заинтриговали операцией "Кондуктор". По замыслу, в ходе ее проведения планируется провести атаку на важные транспортные узлы противника. Речь идет о 13 железнодорожных мостах, которые, вероятно, обеспечивают передвижение оккупационных подразделений и снабжение для них.