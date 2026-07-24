О том, сколько техники и личного состава потеряла армия агрессора, сообщил Генштаб ВСУ.

Каковы потери России в войне?

С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 24 июля 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 436 100 (+1 410) человек;
  • танков – 12 201 (+10);
  • боевых бронированных машин – 25 000 (+6);
  • артиллерийских систем – 46 646 (+76);
  • РСЗО – 1 968 (+7);
  • средств ПВО – 1 516 (+1);
  • самолетов – 439 (+1);
  • вертолетов – 354 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 425 240 (+1 652);
  • наземных робототехнических комплексов – 2 006 (+12);
  • кораблей/катеров – 34 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 124 787 (+544);
  • специальной техники – 4 454 (+1);
  • крылатых ракет – 4 938 (+2).

Потери России в войне по состоянию на 24 июля / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, накануне Силы обороны поразили российский танкер в Черном море. Он мог перевозить российскую нефть, нефтепродукты и топливо для оккупационной армии.

СМИ сообщали, что из-за атак украинских беспилотников Россия временно запретила движение судов в порт Новороссийска и из него. Ограничения действуют с полуночи до 5:00 утра.