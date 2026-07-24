О том, сколько техники и личного состава потеряла армия агрессора, сообщил Генштаб ВСУ.
Каковы потери России в войне?
С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 24 июля 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 436 100 (+1 410) человек;
- танков – 12 201 (+10);
- боевых бронированных машин – 25 000 (+6);
- артиллерийских систем – 46 646 (+76);
- РСЗО – 1 968 (+7);
- средств ПВО – 1 516 (+1);
- самолетов – 439 (+1);
- вертолетов – 354 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 425 240 (+1 652);
- наземных робототехнических комплексов – 2 006 (+12);
- кораблей/катеров – 34 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 124 787 (+544);
- специальной техники – 4 454 (+1);
- крылатых ракет – 4 938 (+2).
Потери России в войне по состоянию на 24 июля / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, накануне Силы обороны поразили российский танкер в Черном море. Он мог перевозить российскую нефть, нефтепродукты и топливо для оккупационной армии.
СМИ сообщали, что из-за атак украинских беспилотников Россия временно запретила движение судов в порт Новороссийска и из него. Ограничения действуют с полуночи до 5:00 утра.