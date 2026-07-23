Об этом сообщили в Генштабе.

Что удалось поразить украинским бойцам?

Одной из целей стал танкер в акватории Черного моря. По информации Генштаба, судно использовалось для транспортировки российской нефти, нефтепродуктов и топлива в интересах вооруженных сил России.

Кроме того, украинские военные поразили понтонную переправу в Новоэкономическом районе Донецкой области. Российские войска использовали ее для военной логистики, опрокидывания личного состава и техники.

Также удар потерпел район сосредоточения живой силы противника во временно оккупированной Горловке Донецкой области.

В Генеральном штабе подчеркнули, что Силы обороны Украины будут продолжать системные удары по военным и военно-экономическим объектам России, чтобы ослабить ее способность вести войну против Украины.