Про це повідомили у Генштабі.

Що вдалося уразити українським бійцям?

Однією з цілей став танкер в акваторії Чорного моря. За інформацією Генштабу, судно використовувалося для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах збройних сил Росії.

Крім того, українські військові уразили понтонну переправу в районі Новоекономічного Донецької області. Російські війська використовували її для військової логістики, перекидання особового складу та техніки.

Також удару зазнав район зосередження живої сили противника в тимчасово окупованій Горлівці Донецької області.

У Генеральному штабі наголосили, що Сили оборони України продовжуватимуть системні удари по військових і воєнно-економічних об'єктах Росії, щоб послабити її спроможність вести війну проти України.

Нагадаємо, 23 липня у Підмосков'ї розбився російський винищувач Су-57 під час тренувального польоту. За попередніми даними, екіпаж встиг катапультуватися, а літак впав у полі неподалік Звенигорода.