Про те, скільки техніки та живої сили втратила армія агресора, повідомив Генштаб ЗСУ.

Яку втрати Росії на війні?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 24 липня 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 436 100 (+1 410) осіб;
  • танків – 12 201 (+10);
  • бойових броньованих машин – 25 000 (+6);
  • артилерійських систем – 46 646 (+76);
  • РСЗВ – 1 968 (+7);
  • засобів ППО – 1 516 (+1);
  • літаків – 439 (+1);
  • гелікоптерів – 354 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 425 240 (+1 652);
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 006 (+12);
  • кораблів/катерів – 34 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 124 787 (+544);
  • спеціальної техніки – 4 454 (+1);
  • крилатих ракет – 4 938 (+2).

Втрати Росії у війні на 24 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, напередодні Сили оборони уразили російський танкер у Чорному морі. Він міг перевозити російську нафту, нафтопродукти та паливо для окупаційної армії.

ЗМІ повідомляли, що через атаки українських безпілотників Росія тимчасово заборонила рух суден до порту Новоросійська та з нього. Обмеження діють з опівночі до 5:00 ранку.