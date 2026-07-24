Про те, скільки техніки та живої сили втратила армія агресора, повідомив Генштаб ЗСУ.

Яку втрати Росії на війні?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 24 липня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 436 100 (+1 410) осіб;

танків – 12 201 (+10);

бойових броньованих машин – 25 000 (+6);

артилерійських систем – 46 646 (+76);

РСЗВ – 1 968 (+7);

засобів ППО – 1 516 (+1);

літаків – 439 (+1);

гелікоптерів – 354 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 425 240 (+1 652);

наземних робототехнічних комплексів – 2 006 (+12);

кораблів/катерів – 34 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 124 787 (+544);

спеціальної техніки – 4 454 (+1);

крилатих ракет – 4 938 (+2).