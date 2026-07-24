Про те, скільки техніки та живої сили втратила армія агресора, повідомив Генштаб ЗСУ.
Яку втрати Росії на війні?
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 24 липня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 436 100 (+1 410) осіб;
- танків – 12 201 (+10);
- бойових броньованих машин – 25 000 (+6);
- артилерійських систем – 46 646 (+76);
- РСЗВ – 1 968 (+7);
- засобів ППО – 1 516 (+1);
- літаків – 439 (+1);
- гелікоптерів – 354 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 425 240 (+1 652);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 006 (+12);
- кораблів/катерів – 34 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 124 787 (+544);
- спеціальної техніки – 4 454 (+1);
- крилатих ракет – 4 938 (+2).
Втрати Росії у війні на 24 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, напередодні Сили оборони уразили російський танкер у Чорному морі. Він міг перевозити російську нафту, нафтопродукти та паливо для окупаційної армії.
ЗМІ повідомляли, що через атаки українських безпілотників Росія тимчасово заборонила рух суден до порту Новоросійська та з нього. Обмеження діють з опівночі до 5:00 ранку.