Відставка Олександра Сирського та призначення Михайла Драпатого, удари українських дронів по логістичних хабах Wildberries у Краснодарському та Ставропольскому краях, атака на аеродром Халіно біля Курська, а також підтвердження того, що український F-16 збив новітній російський винищувач.

На фронті росіяни намагаються дістатися підступів до Добропілля, щоб створити умови для наступу на Дружківку і Краматорськ.

Ці та інші події війни останньої доби в традиційному огляді журналіста Андрія Дрозди за 22 липня. 24 Канал подає текстову версію.

Wildberries в диму

На територіях обох об’єктів виникли масштабні пожежі. Ці удари стали продовженням серії атак на склади компанії. Раніше подібні об’єкти горіли в Електросталі у Підмосков’ї та в Тамбовській області.

Після нових атак російські підприємці почали скаржитися на втрату товарів на десятки мільйонів рублів. Частина продавців заявляла, що вже вдруге втратила свою продукцію через удари по складах Wildberries.

Особливо масштабною стала пожежа біля Невинномиська. Площа логістичного хабу становила приблизно 90 тисяч квадратних метрів – об'єкт фактично вигорів ущент.



Ефектне фото з наслідками ударів українських дронів по хабах Wildberries / Фото – соцмережі

Чому склади маркетплейсу стали цілями? Бо інфраструктура російських маркетплейсів використовується для забезпечення армії.

Через ці логістичні центри можуть постачатися хвостовики для безпілотників, оптоволокно, мікросхеми, компоненти мікроелектроніки та інше обладнання, необхідне для виробництва і застосування дронів. Саме тому такі склади, за його словами, є частиною російської військової логістики.

Крім прямого впливу на постачання армії, удари створюють проблеми для російської економіки та посилюють невдоволення всередині країни.

Також від початку повномасштабної війни росіяни систематично атакують українські логістичні об’єкти, склади, зернові термінали, порти та торговельні судна. Водночас після ударів по власній інфраструктурі в Росії намагаються представляти ці об’єкти виключно як цивільні.

Захистити такі великі логістичні комплекси російській владі буде надзвичайно складно, а тому подібні атаки будуть продовжитися.

Крім того, в акваторіях Чорного й Азовського морів були уражені танкери та чотири суховантажні судна російського тіньового флоту.

Удар по аеродрому Халіно біля Курська та успіх F-16

Військові 15-ї бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" атакували російський військовий аеродром Халіно, розташований на схід від Курська.

Українські дрони влучили у винищувач МіГ-29 і зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Росіяни стверджували, що винищувач нібито не використовувався і був частково розібраний на запчастини. Однак на оприлюднених кадрах літак виглядав цілим і не був схожим на макет. Ступінь його пошкодження не уточнювався.

Водночас удар по комплексу "Панцир-С1" став особливо показовим, адже ця система мала захищати аеродром від повітряних атак. За однією з версій, російські МіГ-29, що перебували на аеродромі, могли використовуватися для перехоплення українських далекобійних безпілотників, однак під час атаки не встигли піднятися в повітря.

Український F-16 збив російський винищувач – тепер офіційно. Голова Об`єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн під час слухань у Сенаті заявив, що український F-16 здобув першу підтверджену повітряну перемогу над російським винищувачем.

Йдеться про знищення російського Су-35. Операція відбулася 8 липня. Українські військові могли використати МіГ-29 як приманку для російського літака, тоді як F-16 працював у складі складнішої повітряної операції.



Український F-16 озброєний бомбами SDB та ракетами AIM-120 і AIM-9 / Фото – Мілітарний

До неї також могла бути залучена наземна радіолокаційна система комплексу Patriot, яка допомогла виявити й супроводжувати російський винищувач.

Су-35 належить до літаків покоління 4+ і за низкою характеристик перевершує як МіГ-29, так і окремі модифікації F-16. Він має потужніший радар, більшу дальність застосування ракет і високі маневрові характеристики. Попри це, українському пілоту вдалося уразити російський літак ракетою класу "повітря – повітря".

Ден Кейн навів цей випадок як приклад ефективності західної військової допомоги та зростання можливостей української протиповітряної та повітряної оборони.

Під час слухань у Сенаті США генерал Ден Кейн також прямо відповів на запитання про бажаний результат війни. Він заявив, що хоче перемоги України, а на уточнення, чи є Росія другом Сполучених Штатів, генерал відповів, що відносини між країнами є складними, але Росію він другом США не вважає.

Така риторика знову дедалі частіше звучить у Вашингтоні. Після перемоги Дональда Трампа на виборах американська влада намагалася демонструвати нейтральність у війні. Тепер представники військового і політичного керівництва США знову починають прямо говорити про підтримку України.

Росіяни намагаються вийти до Добропілля

На Добропільському напрямку російські війська продовжують активні наступальні дії. Їхня головна мета – дістатися найближчих підступів до Добропілля з півдня та південного сходу.

Для цього російське командування розгорнуло підрозділи 2-ї та 51-ї загальновійськових армій угруповання військ "Центр". Противник намагається просуватися від Покровська і Гришиного у напрямку Шевченкового, а також зі сходу – через Родинське, Шахове і район Білицького.

Росіянам вже вдалося дістатися рубежів Василівка – Родинське та Дорожнє – Шахове. Це райони, до яких зараз наближається сіра зона. Водночас російське командування продовжує накопичувати піхоту, артилерію і безпілотні системи, щоб посилити штурмові дії у серпні та вересні.

Росіяни продовжують використовувати тактику просування малими піхотними групами. І ті зазнають великих втрат. У районі Софіївки та Осавульського кілька таких груп намагалися рухатися на північний схід від Добропілля, щоб у перспективі вийти в напрямку Дружківки. До Осавульського змогли дістатися лише кілька російських військових. Решту було ліквідовано під час просування.



Ситуація в районі Добропілля / Скриншот карти Deepstate

Подібні спроби фіксувалися в районі Кучеревого Яру, кар'єрів і дач біля Вільного. Російські групи чисельністю по п’ять-сім осіб були вчасно виявлені українськими безпілотниками та відступили з втратами.

Також противник намагався заводити піхоту в район Білицького, Затишку і Сухецького. У самому Білицькому залишалися окремі російські військові, які переховувалися в підвалах. Українські дрони постійно контролювали населений пункт і не давали їм вільно пересуватися. Таким чином Білицьке залишалося під контролем українських військових.

Російське командування прагне якнайшвидше вийти до Добропілля, закріпитися на підступах і спробувати атакувати місто спрожогу. Захоплення Добропілля могло б створити зручні стартові позиції для подальшого наступу на Дружківку і Краматорськ. Крім того, це дозволило б росіянам вивільнити частину сил угруповання "Центр" і передати їх іншим ділянкам фронту.

Але це не означає, що в окупантів все буде ОК. Бої за Добропілля можуть затягнутися. Російські війська вже відстають від власного графіка в районі Костянтинівки, де зазнають великих втрат і не можуть швидко просунутися.

Якщо Сили оборони втримають лінію Добропілля – Дружківка, наступ на Слов’янсько-Краматорську агломерацію може перетворитися для росіян на тривалий лобовий наступ із величезними втратами та низькими шансами на успіх.

Сирський офіційно у відставці, новий головком – Драпатий

Надвечір 21 липня Володимир Зеленський повідомив, що Олександр Сирський залишає посаду головнокомандувача Збройних сил України. Новим головнокомандувачем президент визначив Михайла Драпатого.

Разом із Драпатим, виконувачем обов'язків міністра оборони Євгенієм Хмарою та заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою Зеленський обговорив майбутню конфігурацію Генерального штабу.

Президент подякував Сирському за участь в обороні Києва, Харківській наступальній операції та Курській операції.



Відбулася цивілізована передача командування / Фото – Офіс президента України

Також він повідомив про обговорення подальших форматів служби Олександра Сирського й Андрія Гнатова та передачу справ новому керівництву.

Михайло Драпатий подякував президенту за довіру, міністру оборони – за підтримку, а Силам оборони – за новий етап служби. Він заявив, що під час війни служіння Україні означає абсолютну відповідальність.

Новий головнокомандувач також подякував Сирському за роботу зі зміцнення українського війська та пообіцяв працювати відповідально, зосереджено і з повагою до військових.

Нагадаємо, відносини між Сирським і Драпатим були напруженими. За час служби Сирський виписав Драпатому три догани, а серед військових існувала думка, що головнокомандувач намагався стримувати кар’єрне зростання потенційного конкурента.

Окремою сторінкою стала робота Драпатого на посаді командувача Сухопутних військ. Згодом він подав рапорт про відставку після серії російських ракетних ударів по українських полігонах.

Станом на момент огляду офіційного указу про призначення Михайла Драпатого ще не було. Закон "Про національну безпеку" передбачає, що кандидатуру головнокомандувача має офіційно подати президентові міністр оборони. При цьому міністр оборони повинен бути цивільною особою і мати повний статус міністра після голосування Верховної Ради. Євген Хмара, який виконує обов'язки міністра оборони, є військовослужбовцем. Він очолював Центр спеціальних операцій "Альфа" СБУ і не був затверджений парламентом як повноцінний міністр. Водночас Верховна Рада, яка могла б ці нюанси усунути, перебуває на перерві до 18 серпня. Це створює системну проблему: Сирський уже передає справи Драпатому, але юридична процедура його призначення ще не завершена.

Майбутнє Михайла Федорова залишається невизначеним

Остаточного рішення щодо подальшої роботи Михайла Федорова в уряді немає. Зеленський міг запропонувати Федорову посаду віцепрем’єр-міністра з військово-технологічного напрямку. Однак незрозуміло, чи йдеться про створення нової урядової посади та яким чином вона може бути оформлена.

Видно, Федоров не погоджується на таку пропозицію і готовий повернутися лише на посаду міністра оборони. Тому протести можуть продовжитися, якщо Федоров не повернеться до Міністерства оборони.

При цьому Михайло Федоров привітав Михайла Драпатого з визначенням на посаду головнокомандувача, назвавши це рішення новим повітрям, новою надією і голосом змін, який не можна було не почути.

Федоров наголосив, що високі очікування суспільства тепер мають бути підкріплені чіткою візією завершення війни. Також він повідомив, що зателефонував Олександру Сирському і подякував йому за оборону Київщини, Харківську операцію та інші історичні битви.

Сирський заявив, що передає армію "в стані наступу"

У прощальному дописі Олександр Сирський перерахував основні результати своєї роботи. Він заявив, що протягом року під його командуванням було звільнено 700 квадратних кілометрів української території.

Також Сирський стверджував, що передає наступнику армію, яка не лише обороняється, а й перебуває у наступі. Але тут є нюанси. На окремих ділянках справді відбуваються успішні тактичні контратаки. Зокрема, це стосується Новопавлівського та Олександрівського напрямків, де українські підрозділи змогли повернути частину територій.

Однак такі дії не можна називати повноцінним наступом оперативного або стратегічного масштабу. На більшості важливих напрямків Україна продовжує перебувати в активній обороні.

Росіяни тиснуть на Харківщині, біля кордонів Дніпропетровської області, на Запоріжжі та в районі Костянтинівки. У низці населених пунктів оголошено евакуацію. Тому твердження про те, що вся українська армія наступає, є надто самовпевненим.

Видно, таким чином Сирський намагається сформувати власну спадщину і водночас передати наступнику завищені очікування.

Загальні підсумки подій 22 липня

Україна продовжує завдавати ударів по логістиці, військових аеродромах і системах протиповітряної оборони Росії.

Атаки на логістичні центри Wildberries демонструють, що під ударом опиняється нарешті не лише військова техніка, а й інфраструктура, через яку російська армія отримує компоненти для безпілотників та інше обладнання.

На фронті найскладнішою залишається ситуація біля Добропілля. Росіяни накопичують сили й намагаються створити умови для наступу на Дружківку і Краматорськ. Для України ключовим завданням є втримання лінії Добропілля – Дружківка.

Паралельно починається новий етап у керівництві Збройними силами. Михайло Драпатий отримує армію в умовах активної оборони, високих суспільних очікувань і складної ситуації на фронті. Однак юридичне оформлення його призначення ще не завершене, а майбутнє Михайла Федорова в уряді залишається невизначеним.

Огляд подій війни за 22 липня 2026 року від Андрія Дрозди – дивіться відео: