Россия бросила все силы на Лиман, ВСУ имели успех в районе Константиновки: обзор фронта от ISW

Российские войска ведут наступательные действия на ряде направлений. Украинские силы сдерживают противника и местами успешно контратакуют.

Институт изучения войны проанализировал ситуацию на фронте. По данным аналитиков, Силы обороны добились успеха на Константиновском и Александровском направлениях.

Где и как изменилась линия фронта?

Сумское направление

20 и 21 июля российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на севере Сумской области, однако продвинуться не смогли, поскольку украинские силы проводили контратаки в этом районе.

По словам российского военного блогера, украинские военные контратаковали вблизи Юнаковки, что на северо-восток от Сум.

Южно-Слобожанское направление

Министерство обороны России 21 июля заявило о захвате села Волоховское на северо-востоке Харьковской области.

В то же время российский военный блогер утверждал, что оккупанты продвинулись на запад от Юрченково и в северной части Белого Колодца, которые расположены на северо-восток от Харькова.

Пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск "Харьков" полковник Виктор Трегубов 21 июля сообщил, что российские войска пытаются закрепиться в Казачьей Лопане на север от Харькова, чтобы получить возможность наносить удары беспилотниками по северным районам Харьковской области.

Купянское направление

Оккупанты недавно провели диверсионно-проникательные рейды в районе Купянска.

Источник, связанный с российской группировкой войск "Запад", 21 июля заявил, что оккупанты якобы удерживают позиции в центре Купянска и на юг от Куриловки, расположенной на юго-восток от города. Это может свидетельствовать о проведении ими недавних инфильтрационных операций.

В то же время опубликованные 21 июля геолоцированные кадры показывают, что российские войска наносили удары по украинским позициям на юг от Радьковки, на север от Купянска. Это свидетельствует о том, что Силы обороны по-прежнему удерживают позиции в этом районе, несмотря на заявления российской стороны.

По словам представителя оперативно-тактической группировки войск полковника Виктора Трегубова, российские войска активизируют попытки захватить Купянск.

Он сообщил, что бои продолжаются в северной части города, а оккупанты перебрасывают туда резервы.

Боровское направление

20 и 21 июля российские войска также продолжали наступательные действия на Боровском направлении, но успеха не добились.

Геолоцированные кадры, обнародованные 21 июля, свидетельствуют о том, что россияне обстреливали украинские позиции в северо-западной части Шийковки на восток от Боровой. Это также подтверждает, что украинские силы удерживают позиции в этом районе, вопреки заявлениям России.

Славянское направление

20 и 21 июля оккупанты продолжали наступательные действия на Славянском направлении, однако не добились подтвержденного продвижения.

В то же время источник, связанный с российской группировкой войск "Запад", 21 июля сообщил, что украинские силы по-прежнему удерживают позиции в юго-западной части Лимана. Это противоречит предыдущим заявлениям российской стороны.

Лиманское направление

Российские войска усиливают наступательные действия на Лиманском направлении.

Пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск полковник Виктор Трегубов 21 июля заявил, что оккупанты фактически бросили все силы на продвижение в этом районе, несмотря на значительные потери.

Константиновское направление

Тем временем украинские войска удерживают позиции или добиваются успехов на северо-восток от Константиновки.

Геолоцированные кадры за 21 июля показывают, что вражеские войска обстреливали украинские окопы на север от Голубовки. Это свидетельствует о том, что вблизи этих позиций российских подразделений, вероятно, нет.

Другие геолоцированные материалы подтверждают, что Силы обороны нанесли удар по вражеской позиции в восточной части Николаевки во время, вероятно, очередной попытки российского проникновения.

Украинская бригада, действующая на этом участке фронта, сообщила, что российские войска пытаются закрепиться в разрушенных районах Часового Яра и обустроить там точки запуска беспилотников.

В то же время близкий к Кремлю российский военный блогер утверждал, что оккупанты продвинулись на запад и юго-запад от Часового Яра, а также в центральной части Константиновки.

Аналитики ISW отмечают, что за последние сутки они проанализировали большое количество геолоцированных материалов, снятых с 7 июля, которые отражают позиции украинских и российских войск в Константиновке и прилегающих районах.

Значительная часть этих кадров подтверждает присутствие украинских сил в районах, которые российская сторона ранее называла контролируемыми оккупантами.

В то же время в ISW подчеркивают, что ситуация в Константиновке остается спорной, а контроль над городом по-прежнему оспаривается обеими сторонами.

Александровское направление

Украинские войска недавно продвинулись или удержали позиции к востоку от Александровки.

Геолоцированные кадры, обнародованные 20 июля, показывают, что российские войска нанесли удар по украинским военным на западу от Мирного, что на восток от Александровки. Это свидетельствует о том, что украинские силы смогли продвинуться или сохранить контроль над позициями в районе, куда оккупанты ранее смогли проникнуть в ходе инфильтрационных рейдов.

Пресс-секретарь украинской бригады, воюющей на Александровском направлении, 21 июля сообщил, что российские войска пытаются добиться тактических успехов в этом районе. В то же время, по его словам, захватчики не сосредотачивают большие силы и не перебрасывают технику в таких объемах, которые свидетельствовали бы о подготовке к масштабному наступлению.

Ореховское направление

17 июля россияне провели моторизованную атаку на Ореховском направлении. По имеющимся данным, в атаке участвовали как минимум восемь российских военных и четыре квадроцикла.

Это первый подобный случай на этом участке фронта с февраля 2026 года.

Обстановка на фронте / Карты ISW