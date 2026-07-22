Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на фронті. За даними аналітиків, Сили оборони мали успіх на Костянтинівському та Олександрівському напрямках.

Де і як змінилася лінія фронту?

Сумський напрямок

20 і 21 липня російські війська продовжували обмежені наступальні дії на півночі Сумської області, однак просунутися не змогли, оскільки українські сили проводили контратаки в цьому районі.

За словами російського військового блогера, українські військові контратакували поблизу Юнаківки, що на північний схід від Сум.

Південно-Слобожанський напрямок

Міністерство оборони Росії 21 липня заявило про захоплення села Волохівське на північному сході Харківщини.

Водночас російський військовий блогер стверджував, що окупанти просунулися на захід від Юрченкового та в північній частині Білого Колодязя, які розташовані на північний схід від Харкова.

Речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" полковник Віктор Трегубов 21 липня повідомив, що російські війська намагаються закріпитися в Козачій Лопані на північ від Харкова, щоб отримати можливість завдавати ударів безпілотниками по північних районах Харківської області.

Куп'янський напрямок

Загарбники нещодавно провели диверсійно-проникальні рейди в районі Куп'янська.

Джерело, пов'язане з російським угрупованням військ "Захід", 21 липня заявило, що окупанти нібито утримують позиції в центрі Куп'янська та на південь від Курилівки, що на південний схід від міста. Це може свідчити про проведення ними нещодавніх інфільтраційних операцій.

Водночас опубліковані 21 липня геолоковані кадри показують, що російські війська завдавали ударів по українських позиціях на південь від Радьківки, на північ від Куп'янська. Це свідчить, що Сили оборони й надалі утримують позиції в цьому районі, попри заяви російської сторони.

За словами речника оперативно-тактичного угруповання військ полковника Віктора Трегубова, російські війська посилюють спроби захопити Куп'янськ.

Він повідомив, що бої тривають у північній частині міста, а окупанти перекидають туди резерви.

Борівський напрямок

20 і 21 липня російські війська також продовжували наступальні дії на Борівському напрямку, але успіху не мали.

Геолоковані кадри, оприлюднені 21 липня, свідчать, що росіяни обстрілювали українські позиції в північно-західній частині Шийківки на схід від Борової. Це також підтверджує, що українські сили утримують позиції в цьому районі, всупереч російським заявам.

Слов'янський напрямок

20 і 21 липня окупанти продовжували наступальні дії на Слов'янському напрямку, однак підтвердженого просування не досягли.

Водночас джерело, пов'язане з російським угрупованням військ "Захід", 21 липня повідомило, що українські сили й надалі утримують позиції у південно-західній частині Лимана. Це суперечить попереднім заявам російської сторони.

Лиманський напрямок

Російські війська посилюють наступальні дії на Лиманському напрямку.

Речник оперативно-тактичного угруповання військ полковник Віктор Трегубов 21 липня заявив, що окупанти фактично кинули всі сили на просування в цьому районі, попри значні втрати.

Костянтинівський напрямок

Тим часом українські війська утримують позиції або мають успіхи на північний схід від Костянтинівки.

Геолоковані кадри за 21 липня показують, що ворожі війська обстрілювали українські окопи на північ від Голубівки. Це свідчить, що поблизу цих позицій російських підрозділів, імовірно, немає.

Інші геолоковані матеріали підтверджують, що Сили оборони завдали удару по ворожій позиції у східній частині Миколаївки під час, ймовірно, чергової спроби російського проникнення.

Українська бригада, яка діє на цій ділянці фронту, повідомила, що російські війська намагаються закріпитися в зруйнованих районах Часового Яру та облаштувати там точки запуску безпілотників.

Водночас наближений до Кремля російський військовий блогер стверджував, що окупанти просунулися на захід і південний захід від Часового Яру, а також у центральній частині Костянтинівки.

Аналітики ISW зазначають, що за останню добу опрацювали велику кількість геолокованих матеріалів, знятих із 7 липня, які відображають позиції українських і російських військ у Костянтинівці та навколишніх районах.

Значна частина цих кадрів підтверджує присутність українських сил у районах, які російська сторона раніше називала контрольованими окупантами.

Водночас в ISW наголошують, що ситуація в Костянтинівці залишається спірною, а контроль над містом і надалі оскаржується обома сторонами.

Олександрівський напрямок

Українські війська нещодавно просунулися або втримали позиції на схід від Олександрівки.

Геолоковані кадри, оприлюднені 20 липня, показують, що російські війська завдали удару по українських військових на захід від Мирного, що на схід від Олександрівки. Це свідчить, що українські сили змогли просунутися або зберегти контроль над позиціями в районі, куди окупанти раніше змогли проникнути під час інфільтраційних рейдів.

Речник української бригади, яка воює на Олександрівському напрямку, 21 липня повідомив, що російські війська намагаються досягти тактичних успіхів у цьому районі. Водночас, за його словами, загарбники не зосереджують великі сили та не перекидають техніку в таких обсягах, які б свідчили про підготовку до масштабного наступу.

Оріхівський напрямок

17 липня росіяни провели моторизований штурм на Оріхівському напрямку. За наявними даними, в атаці брали участь щонайменше вісім російських військових і чотири квадроцикли.

Це перший такий випадок на цій ділянці фронту з лютого 2026 року.

Обстановка на фронті / Карти ISW