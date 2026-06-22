Институт изучения войны проанализировал ситуацию на поле боя.

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Где продолжаются самые ожесточенные бои на Востоке?

21 июня российские войска продолжали инфильтрации на Славянском направлении. Так, украинцы нанесли удар по вражеской позиции на юго-западе Рай-Александровки (на юго-восток от Славянска) после того, как туда проникли оккупанты.

Геолоцированные кадры от 20 июня демонстрируют удар захватчиков по украинской позиции на восток от Рай-Александровки. Это противоречит заявлениям врага о продвижении и свидетельствует о том, что позиции украинских и российских войск в этом районе, вероятно, остаются перемешанными.

21 июня оккупанты продолжали наступательные действия в Константиновке и ее окрестностях. В то же время подтвержденного продвижения зафиксировано не было.

Заместитель командира украинской бригады, действующей на Константиновском направлении, сообщил, что россияне продолжают инфильтрацию, пытаясь обойти украинские оборонительные рубежи и закрепиться в тылу.

По словам одного из российских военных блогеров, наиболее интенсивные бои продолжаются в северо-западной, центральной и юго-западной частях Константиновки.

По данным украинских подразделений, по состоянию на 12 июня российское командование перебросило в Константиновку от 100 до 250 военнослужащих для проведения диверсионных операций в пределах города.

Также 21 июня оккупационные войска продолжали преимущественно неудачные попытки проникновения в тактическом районе Доброполья и на Покровском направлении.

В то же время россияне подтягивают пехоту, готовясь усилить атаки на юго-запад от Доброполья и на северо-запад от Покровска.

Украинские наблюдатели сообщают, что Россия усиливает штурмовые подразделения на Покровском направлении и готовится к новым атакам. В частности, подтягиваются силы 51-й и 2-й армий в районах на север и северо-восток от Покровска (Белицкое, Родинское, Гришино и другие населенные пункты).

Враг накапливает пехоту и легкую технику в нескольких узлах вблизи фронта и активизировал инфильтрацию примерно с середины июня. Украинская сторона также фиксирует ротацию российских подразделений и попытки оказания давления на север и северо-запад от Покровска.

Геолоцированные кадры от 21 июня показывают, что украинские силы восстановили позиции в Белицком.

По словам военного обозревателя Константина Машовца, Силы обороны удерживают Сергеевку и значительную часть Белицкого района, вынуждая Россию концентрировать войска для наступления на Доброполье через относительно узкий участок фронта между Покровском и Новоалександровкой.

Эксперт также сообщил, что некоторым российским группам удалось закрепиться на участке на юго-восток от Шевченко и между Белицким и Красноярским.

Машовец подчеркивает, что российские войска в настоящее время не обладают достаточной численностью и плотностью сил, чтобы одновременно вести наступательные операции на Покровском и Константиновском направлениях.

Также он предупреждает, что командование 51-й армии может перебросить силы для попытки продвижения вдоль реки Казенный Торец в направлении Дружковки, чтобы обойти оборону Константиновки. В то же время это затрудняется тем, что 51-я армия нуждается в регулярных и длительных оперативных паузах.

Что происходит в Донецкой области / Карты ISW

Как враг пытается прорвать оборону Лимана и Константиновки?

Оккупанты пытаются нарушить украинскую логистику на юге Харьковской области, которая обеспечивает оборону ВСУ на Славянском и Константиновском направлениях.

21 июня один из российских военных блогеров заявил, что российские силы якобы установили огневой контроль над участком автодороги Т-21-21 между Близнюками и Барвинковым на юге Харьковской области, который расположен как минимум в 53 километрах от линии фронта.

Украинские логистические маршруты через Барвинково ведут в Изюм, откуда обеспечиваются Боровой и Лиманский направления, а также в Славянск, который является ключевым узлом снабжения для Лиманского, Славянского, Краматорского и Константиновского направлений.

Вероятно, Россия стремится затруднить снабжение украинских войск, чтобы ослабить оборону на приоритетных для неё направлениях – возле Лимана и Константиновки,

– считают аналитики.

Какова ситуация на Запорожском направлении?

20–21 июня продолжались российские диверсионно-проникающие операции и на западе Запорожской области. Тем временем украинские силы проводили контратаки на запад от Орехова.

Геолоцированные кадры от 20 – 21 июня показывают удары российских сил по украинским позициям в центральной части Степногорска (на запад от Орехова). Это свидетельствует о том, что украинские войска, вероятно, зачистили смежные позиции российских диверсионных групп.

Дополнительные геолоцированные данные от 20 июня показывают российский удар по украинской позиции на северо-запад от Малой Щербаковки (западнее Орехова), что указывает на сохранение украинских позиций в этом районе – вопреки российским заявлениям.

Другие кадры от 21 июня фиксируют украинский удар по российской позиции в восточной части Новоданиловки (на юго-восток от Орехова) после того, как туда проникли оккупанты.

Российские военные блогеры заявляли, что российские силы якобы захватили южную часть Новоданиловки и продвинулись к её центральной части.

Какова ситуация в Запорожской области / Карты ISW