На фоне подготовки к летней кампании: россияне имеют серьезные проблемы не только с солдатами

Россияне, несмотря на разговоры о перемирии, продолжают активные действия на фронте. Также враг не оставил планов организовать новое наступление летом.

Генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж отметил в разговоре с 24 Каналом, что Владимир Путин пытается давить по восьми стратегическим направлениям. Цель россиян – завоевать новые территории и выйти победителем на переговорный процесс.

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Не хотят идти в атаку

Маломуж подчеркнул, что Путин хотел бы декларировать о своих "достижениях" на переговорных площадках. Однако сегодня Россия не имеет тактических и тем более стратегических успехов.

Россияне продвигались возле Покровска, где уничтожены два населенных пункта. Однако это "серая зона" и там они находятся в "огневых мешках", где украинские силы обстреливают их,

– сказал он.

Также Силы обороны Украины продвинулись в Торецком, и россияне также. Речь идет, по словам генерала армии, о десятках сотен метров – об отдельных домах, улицах или секторах.

По другим направлениям у врага нет продвижения. Более того, как отметил Маломуж, ВСУ контратакуют или уничтожают большие силы противника

Путин не имеет ни человеческого, ни огневого потенциала для проведения наступательных операций, а тем более для прорывов, как он планировал двигаться на всю Донецкую область,

– подчеркнул экс-глава Службы внешней разведки.

Россияне рассматривают еще два сектора для тактического формата наступления – это Краматорск, Часов Яр и центр Торецка.

Ситуация в Донецкой области: смотрите на карте



"В то же время попытки врага двигаться на запад, в сторону Днепропетровщины, были остановлены украинскими силами. Поэтому ему не удалось отчитаться о контроле над еще одной областью Украины", – объяснил он.

В Сумской области попытки россиян отдельными группами заходить на украинскую территорию не приносят результата, потому что их группы ликвидируются. Оккупанты также пытались усилить позиции на Лиманском направлении, но украинские защитники там крепко держат фронт.

В южных секторах ряд российских подразделений даже не хотят идти в атаку. Это понятно, потому что распространяется мнение о будущем перемирии, и они не хотят умирать. Это уже проблема для российского командования,

– отметил Николай Маломуж.

Поэтому Россия, по мнению генерала армии, в перспективе планирует наступление на лето. Путин формирует позицию и рассчитывает на то, что какой-то формат сработает. Возможно будет прекращение огня на определенный период, но с соответствующими нарушениями и провокациями. И в это время Россия будет накапливать резервы для новых наступлений. Украине же очень важно не дать врагу это сделать.

Отметим, что по словам военного эксперта Романа Свитана, России нужно расширить сухопутный коридор в оккупированный Крым. Для этого россиянами необходимо захватить всю Запорожскую область. Именно это станет целью летней наступательной компании оккупантов.