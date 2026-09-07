Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Что стремится добиться Путин?

По данным аналитиков, Кремль сохраняет свои исходные требования июня 2024 года, которые предусматривают полный вывод украинских войск из четырех областей, отказ от НАТО и демилитаризацию страны. Соответствующие выводы эксперты сделали после визита в Москву представителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Заявление помощника российского диктатора Юрия Ушакова по итогам этих переговоров свидетельствует о полном отсутствии готовности Москвы к уступкам. Российское руководство продолжает настаивать на выполнении своих ключевых требований для прекращения боевых действий.

Эксперты отмечают, что Путин опирается на существенно преувеличенные отчеты военного командования о якобы значительных успехах на линии соприкосновения. Командиры оккупационных войск систематически дезинформируют руководство, создавая иллюзию скорого краха украинской обороны.

Источники, близкие к Кремлю, отмечают, что мирного соглашения не будет до полного захвата Донецкой области, который планируется завершить к концу 2026 года. Искаженная информация с фронта лишь укрепляет убеждение диктатора в возможности достижения военных целей без компромиссов.

Нереалистичность кремлевских сроков

Впрочем, в ISW подчеркивают, что российская армия не сможет выполнить этот план и захватить Донецкую область к установленному сроку. Аналитики подсчитали, что с начала полномасштабного вторжения Москва уже как минимум 15 раз переносила сроки установления полного контроля над регионом.

Ярким примером являются бои за Константиновку, которые продолжаются с октября 2025 года без успеха для оккупантов уже более 11 месяцев. Кроме того, оставшиеся четыре месяца 2026 года не позволят российским войскам подойти к Славянску, Краматорску и Дружковке или захватить их.

С учетом августовских темпов продвижения в 2,91 квадратного километра в день, оккупантам понадобится время вплоть до 2 октября 2032 года, чтобы захватить оставшиеся 19 процентов территории области.

Напомним, визит американских посланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву 5 сентября не принес никакого прогресса в направлении мира, о чем писало издание Reuters.

Ранее Путин подтвердил, что Россия получала от Украины предложения по мирному урегулированию, но назвал их "экзотическими" и неприемлемыми для Москвы. Он заявил, что Россия якобы готова к переговорам, но только с учетом ситуации на поле боя.