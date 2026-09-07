Про це йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

Що прагне зробити Путін?

За даними аналітиків, Кремль зберігає свої вихідні вимоги червня 2024 року, які передбачають повне виведення українських військ із чотирьох областей, відмову від НАТО та демілітаризацію країни. Відповідні висновки експерти зробили після візиту до Москви представників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Заява помічника російського диктатора Юрія Ушакова за підсумками цих перемовин свідчить про повну відсутність готовності Москви до поступок. Російське керівництво продовжує наполягати на виконанні своїх ключових вимог для завершення бойових дій.

Експерти зазначають, що Путін спирається на суттєво перебільшені звіти військового командування про нібито значні успіхи на лінії зіткнення. Командири окупаційних військ системно дезінформують керівництво, створюючи ілюзію швидкого краху української оборони.

Джерела, близькі до Кремля, зазначають, що мирної угоди не буде до повного захоплення Донецької області, яке планується завершити до кінця 2026 року. Викривлена інформація з фронту лише підсилює переконання диктатора у можливості досягнення військових цілей без компромісів.

Нереалістичність кремлівських термінів

Втім, в ISW наголошують, що російська армія не зможе виконати цей план і захопити Донеччину до визначеного терміну. Аналітики підрахували, що з початку повномасштабного вторгнення Москва вже щонайменше 15 разів переносила дедлайни щодо повного контролю над регіоном.

Яскравим прикладом є бої за Костянтинівку, які тривають з жовтня 2025 року без успіху для окупантів уже понад 11 місяців. Крім того, залишкові чотири місяці 2026 року не дозволять російським військам підійти чи захопити Слов'янськ, Краматорськ та Дружківку.

З урахуванням серпневих темпів просування у 2,91 квадратного кілометра на день, окупантам знадобиться час аж до 2 жовтня 2032 року, щоб захопити решту 19 відсотків території області.

Нагадаємо, візит американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви 5 вересня не приніс жодного прогресу в напрямку миру, про що писало видання Reuters.

Раніше Путін підтвердив, що Росія отримувала від України пропозиції щодо мирного врегулювання, але назвав їх "екзотичними" та неприйнятними для Москви. Він заявив, що Росія нібито готова до переговорів, але лише з урахуванням ситуації на полі бою.