По данным Института изучения войны, как украинские, так и российские силы добились определенных успехов на поле боя.

Где продвинулись россияне?

Согласно данным геолокации видеозаписей, обнародованных 26 августа, оккупанты продвинулись в Сумском направлении, а именно на восток от Безсаловки, расположенной на северо-запад от Сум.

Враг продвигается в Сумской области / Карта ISW

Также российские войска недавно добились успеха в тактическом районе Константиновка – Дружковка.

Согласно данным геолокации видеозаписей, обнародованных 26 августа, оккупанты продвинулись в западной части Константиновки.

Оккупанты добились успеха на Константиновском направлении / Карта ISW

Кроме того, российские войска продолжали проводить инфильтрацию на Гуляйпольском направлении.

Оккупанты проводили инфильтрацию в Запорожской области / Карта ISW

Согласно данным геолокационных видеозаписей, обнародованных 26 августа, оккупанты недавно проникли в центральную часть Доброполья, расположенного на северо-запад от Гуляйполя.

Министерство обороны России и другие российские источники по-прежнему преувеличивают успехи оккупационной армии и преуменьшают украинское контрнаступление на Александровском направлении.

27 августа российское ведомство заявило, что оккупанты захватили Шевченковское, расположенное на юго-запад от Александровки. Якобы в подтверждение своих слов они опубликовали видео, на котором россияне устанавливают флаг в населенном пункте.

В то же время ISW не смог проверить достоверность этого видео и считает, что оно, вероятно, было подделано с помощью ИИ. Шевченковское расположено примерно в 15 километрах от ближайшей зафиксированной зоны проникновения российских войск и примерно в 18 километрах от ближайшего оцененного направления продвижения российских войск.

Где проводили контратаки ВСУ?

В то время как 26 и 27 августа российские войска продолжали безуспешные наступательные действия на Купянском направлении, украинские силы осуществили контратаки.

Источник, сообщающий о действиях российской группировки "Запад", 27 августа заявил, что Силы обороны контратакуют вблизи Двуречной, на север от Купянска.

Этот же источник утверждал, что 27 августа украинские силы смогли продвинуться на юго-восток от Боровой. По его данным, в ходе контратаки украинские военные захватили несколько опорных пунктов и расширили "серую зону" вблизи Ридкодуба, Катериновки и Нового, расположенных на юго-восток от Боровой.

ISW также зафиксировал геолокационные доказательства продвижения украинских войск в районе Ридкодуба, Катериновки и Нового летом 2026 года. На основе доступных открытых данных институт осторожно скорректировал оценку линии фронта на этих участках.

На Славянском направлении украинские силы проводили контратаки вблизи Лимана.

Российский военный блогер и источник, связанный с российской группировкой "Запад", заявили, что Силы обороны контратакуют в районе Лимана и расширяют контроль над спорной "серой зоной".

Источник, сообщающий о действиях российской группировки "Запад", отметил, что украинские силы пытаются расширить наступательные действия от Дибровы, расположенной на юг от Лимана, в направлении Ямполя, на северо-восток от Дибровы.

В то же время российские войска сосредотачивают основные усилия вблизи Николаевки, расположенной на восток от Славянска, и Райгородка, на северо-восток от Славянска.

Другой российский военный блогер утверждал, что российские войска продвинулись на запад от Рай-Александровки, расположенной на юго-восток от Николаевки.

Украинские силы продвинулись на Славянском направлении / Карта ISW