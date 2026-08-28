По данным Института изучения войны, как украинские, так и российские силы добились определенных успехов на поле боя.
Где продвинулись россияне?
Согласно данным геолокации видеозаписей, обнародованных 26 августа, оккупанты продвинулись в Сумском направлении, а именно на восток от Безсаловки, расположенной на северо-запад от Сум.
Враг продвигается в Сумской области / Карта ISWЧитайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Также российские войска недавно добились успеха в тактическом районе Константиновка – Дружковка.
Согласно данным геолокации видеозаписей, обнародованных 26 августа, оккупанты продвинулись в западной части Константиновки.
Оккупанты добились успеха на Константиновском направлении / Карта ISW
Кроме того, российские войска продолжали проводить инфильтрацию на Гуляйпольском направлении.
Оккупанты проводили инфильтрацию в Запорожской области / Карта ISW
Согласно данным геолокационных видеозаписей, обнародованных 26 августа, оккупанты недавно проникли в центральную часть Доброполья, расположенного на северо-запад от Гуляйполя.
Министерство обороны России и другие российские источники по-прежнему преувеличивают успехи оккупационной армии и преуменьшают украинское контрнаступление на Александровском направлении.
27 августа российское ведомство заявило, что оккупанты захватили Шевченковское, расположенное на юго-запад от Александровки. Якобы в подтверждение своих слов они опубликовали видео, на котором россияне устанавливают флаг в населенном пункте.
В то же время ISW не смог проверить достоверность этого видео и считает, что оно, вероятно, было подделано с помощью ИИ. Шевченковское расположено примерно в 15 километрах от ближайшей зафиксированной зоны проникновения российских войск и примерно в 18 километрах от ближайшего оцененного направления продвижения российских войск.
Где проводили контратаки ВСУ?
В то время как 26 и 27 августа российские войска продолжали безуспешные наступательные действия на Купянском направлении, украинские силы осуществили контратаки.
Источник, сообщающий о действиях российской группировки "Запад", 27 августа заявил, что Силы обороны контратакуют вблизи Двуречной, на север от Купянска.
Этот же источник утверждал, что 27 августа украинские силы смогли продвинуться на юго-восток от Боровой. По его данным, в ходе контратаки украинские военные захватили несколько опорных пунктов и расширили "серую зону" вблизи Ридкодуба, Катериновки и Нового, расположенных на юго-восток от Боровой.
ISW также зафиксировал геолокационные доказательства продвижения украинских войск в районе Ридкодуба, Катериновки и Нового летом 2026 года. На основе доступных открытых данных институт осторожно скорректировал оценку линии фронта на этих участках.
На Славянском направлении украинские силы проводили контратаки вблизи Лимана.
Российский военный блогер и источник, связанный с российской группировкой "Запад", заявили, что Силы обороны контратакуют в районе Лимана и расширяют контроль над спорной "серой зоной".
Источник, сообщающий о действиях российской группировки "Запад", отметил, что украинские силы пытаются расширить наступательные действия от Дибровы, расположенной на юг от Лимана, в направлении Ямполя, на северо-восток от Дибровы.
В то же время российские войска сосредотачивают основные усилия вблизи Николаевки, расположенной на восток от Славянска, и Райгородка, на северо-восток от Славянска.
Другой российский военный блогер утверждал, что российские войска продвинулись на запад от Рай-Александровки, расположенной на юго-восток от Николаевки.
Украинские силы продвинулись на Славянском направлении / Карта ISW