За даними Інституту вивчення війни і українські, і російські сили мають певні досягнення на полі бою.

Де просунулися росіяни?

За даними геолокації відеозаписів, оприлюднених 26 серпня, окупанти просунулися Сумському напрямку, а саме на схід від Безсалівки, що розташована на північний захід від Сум.

Ворог просувається на Сумщині / Карта ISW

Також російські війська нещодавно мали успіх в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка.

За даними геолокованих відеозаписів, оприлюднених 26 серпня, окупанти просунулися в західній частині Костянтинівки.

Окупанти мали успіх на Костянтинівському напрямку / Карта ISW

Також російські війська продовжували проводити інфільтрації на Гуляйпільському напрямку.

Окупанти проводили інфільтрації на Запоріжжі / Карта ISW

За даними геолокованих відеозаписів, оприлюднених 26 серпня, окупанти нещодавно проникли в центральну частину Добропілля, що на північний захід від Гуляйполя.

Міністерство оборони Росії та інші російські джерела і надалі перебільшують успіхи окупаційної армії та применшують український контрнаступ на Олександрівському напрямку.

27 серпня російське відомство заявило, що окупанти захопили Шевченківське, що на південний захід від Олександрівки. Нібито на підтвердження своїх слів вони опублікували відео, на якому росіяни встановлюють прапор у населеному пункті.

Водночас ISW не зміг перевірити достовірність цього відео та вважає, що воно, ймовірно, було змінене за допомогою ШІ. Шевченківське розташоване приблизно за 15 кілометрів від найближчої зафіксованої зони російських проникнень і приблизно за 18 кілометрів від найближчого оціненого просування російських військ.

Де проводили контратаки ЗСУ?

Тим часом як 26 і 27 серпня російські війська 26 і 27 продовжували безуспішні наступальні дії на Куп'янському напрямку, українські сили здійснили контратаки.

Джерело, яке повідомляє про дії російського угруповання "Захід", 27 серпня заявило, що Сили оборони контратакують поблизу Дворічної, на північ від Куп'янська.

Це ж джерело стверджувало, що 27 серпня українські сили змогли просунутися на південний схід від Борової. За його даними, під час контратаки українські військові захопили кілька опорних пунктів і розширили сіру зону поблизу Рідкодуба, Катеринівки та Нового, що на південний схід від Борової.

ISW також фіксував геолоковані докази просування українських військ біля Рідкодуба, Катеринівки та Нового влітку 2026 року. На основі доступних відкритих даних інститут обережно скоригував оцінку лінії фронту на цих ділянках.

На Слов'янському напрямку українські сили проводили контратаки поблизу Лимана.

Російський військовий блогер та джерело, пов'язане з російським угрупованням "Захід", заявили, що Сили оборони контратакують у районі Лимана та розширюють контроль над спірною "сірою зоною".

Джерело, яке повідомляє про дії російського угруповання "Захід", зазначило, що українські сили намагаються розширити наступальні дії від Діброви, що на південь від Лимана, у напрямку Ямполя, на північний схід від Діброви.

Водночас російські війська зосереджують основні зусилля поблизу Миколаївки, що на схід від Слов'янська, та Райгородка, на північний схід від Слов'янська.

Інший російський військовий блогер стверджував, що російські сили просунулися на захід від Рай-Олександрівки, що на південний схід від Миколаївки.

Українські сили просунулися на Слов'янському напрямку / Карта ISW