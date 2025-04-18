Сырский проверил бригады ОТГ "Донецк", и рассказал о ситуации в их зоне ответственности
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел три дня с бригадами ОТГ "Донецк", отдал необходимые распоряжения и проверил обеспечение боевых действий.
- На Покровском направлении украинские войска останавливают около 30 штурмовых действий ежедневно, освободили около 16 квадратных километров территории за последние недели.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отработал в операционной зоне войск ОТГ "Донецк". В течение трех суток он побывал фактически во всех бригадах этой группировки Сил обороны Украины
Он отдал необходимые распоряжения по решению проблемных вопросов и обеспечению имеющихся потребностей в зоне их ответственности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию.
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Как все произошло
Главнокомандующий рассказал, что на Покровском направлении в Донецкой области украинские защитники ежедневно останавливают около 30 штурмовых действий противника, наносят российским оккупантам значительные потери.
Александр Сырский заслушал доклады командующего оперативной-тактической группировки бригадного генерала Александра Тарнавского, а также поработал с командирами бригад на их командных пунктах.
По его словам, на местах он решил проблемные вопросы по организации боевых действий, обеспечения боеприпасами и материально-техническими средствами. Также проверил обеспечение боевых действий подразделений.
Это должно быть постоянным объектом контроля командира бригады и непосредственная ответственность командира батальона. Отдал необходимые распоряжения по решению проблемных вопросов и удовлетворения имеющихся потребностей,
– говорится в сообщении.
Он добавил, что россияне и дальше пытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, оттеснив украинские силы за их пределы. Силы обороны, по его словам, проводят контрнаступательные действия и имеют определенные успехи.
"За последние недели освободили около 16 квадратных километров территории в районе населенных пунктов Удачное, Котлино, Шевченко. Спасибо украинским воинам за мужество, стойкость и профессионализм", – резюмировал Сырский.