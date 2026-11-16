ВСУ продвинулись на границе двух областей: обзор ситуации на фронте от ISW

Российские войска ведут наступательные действия на нескольких направлениях. Наибольшее количество штурмов приходится на Добропольское направление. В то же время украинские силы добиваются определенных успехов на фронте.

Институт изучения войны проанализировал ситуацию на фронте. По данным аналитиков, украинские войска продвинулись на Новопавловском направлении, на границе Днепропетровской и Донецкой областей.

Какова ситуация на фронте?

Вовчанское направление

Недавно российские войска провели инфильтрационную операцию на северо-восток от Харькова.

Судя по геолокализованным кадрам, обнародованным 15 ноября, украинские военные нанесли удар по позиции на юго-востоке от Малой Волчьей, куда ранее проникли россияне.

Купянское направление

Недавно российские войска провели инфильтрационную операцию на севере от Купянска.

Судя по геолокационным кадрам, обнародованным 15 ноября, украинские военные нанесли удар по позиции на восточной окраине Дорошевки, куда ранее проникли россияне.

Славянское направление

14 и 15 ноября оккупанты продолжали ограниченные наступательные действия вдоль южного берега реки Северский Донец и на юго-востоке от Славянска. В то же время они усилили авиационные удары по украинским позициям в этом районе.

По сообщению украинского военного источника от 14 ноября, россияне активно проводят атаки на украинскую логистику, разведывательные средства и пехотные подразделения на Славянском направлении, в частности в восточной части города.

По данным источника, на этом направлении частично действуют несколько российских подразделений беспилотных систем. Среди них – элитный российский центр "Рубикон" и 82-й отдельный полк беспилотных систем, который входит в состав Сил беспилотных систем и находится в оперативном подчинении 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Константиновское направление

Украинские военные продолжают удерживать позиции в Константиновке и обеспечивать их всем необходимым.

Спикер украинской бригады, действующей на Константиновском направлении, 15 ноября сообщил, что бои с российскими войсками продолжаются непосредственно на улицах города.

Какова ситуация на фронте / Карты ISW

Добропольское направление

14 и 15 ноября российские войска продолжали интенсивно наступать на Добропольском направлении. На этот участок приходилось около 40% всех боевых столкновений на фронте. Однако продвинуться россиянам не удалось.

Новопавловское направление

Украинские военные недавно продвинулись дальше вдоль северного берега реки Вовча на юге от Новопавловки.

Военный обозреватель Константин Машовец 15 ноября сообщил, что российские войска отступили из Филии (на юге от Новопавловки) в направлении Дачного (на юго-востоке от Филии).

Российский военный блогер также подтвердил 15 ноября, что российские войска не удерживают позиции на северо-западе от Дачного.

Гуляйпольское направление

Недавно российские войска пытались проникнуть на позиции на северо-западе от Гуляйполя.

Как показывают геоданные, обнародованные 14 ноября, украинские военные нанесли удар по позициям на западе от Доброполья Запорожской области, куда ранее проникли россияне.