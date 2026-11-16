ЗСУ просунулися на кордоні двох областей: огляд фронту від ISW

Інститут вивчення війни проаналізував ситуацію на фронті. За даними аналітиків, українські сили просунулися на Новопавліському напрямку, на межі Дніпропетовської та Донецької областей.

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Яка ситуація на фронті?

Вовчанський напрямок

Нещодавно російські війська провели інфільтраційну операцію на північний схід від Харкова.

За геолокованими кадрами, оприлюдненими 15 листопада, українські військові завдали удару по позиції на південний схід від Малої Вовчої, куди раніше проникли росіяни.

Куп'янський напрямок

Нещодавно російські війська провели інфільтраційну операцію на північ від Куп’янська.

За геолокованими кадрами, оприлюдненими 15 листопада, українські військові завдали удару по позиції на східній околиці Дорошівки, куди раніше проникли росіяни.

Слов'янський напрямок

14 і 15 листопада окупанти продовжували обмежені наступальні дії вздовж південного берега річки Сіверський Донець і на південний схід від Слов'янська. Водночас вони посилили авіаційні удари по українських позиціях у цьому районі.

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За повідомленням українського військового джерела від 14 листопада, росіяни активно атакують українську логістику, розвідувальні засоби та піхотні підрозділи на Слов'янському напрямку, зокрема у східній частині міста.

За даними джерела, на цьому напрямку частково діють кілька російських підрозділів безпілотних систем. Серед них – елітний російський центр "Рубікон" та 82-й окремий полк безпілотних систем, який входить до складу Сил безпілотних систем і перебуває в оперативному підпорядкуванні 3-ї загальновійськової армії Південного військового округу.

Костянтинівський напрямок

Українські військові продовжують утримувати позиції в Костянтинівці та забезпечувати їх усім необхідним.

Речник української бригади, яка діє на Костянтинівському напрямку, 15 листопада повідомив, що бої з російськими військами тривають безпосередньо на вулицях міста.

Яка ситуація на фронті / Карти ISW

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Добропільський напрямок

14 і 15 листопада російські війська продовжували інтенсивно наступати на Добропільському напрямку. На цю ділянку припадало близько 40% усіх бойових зіткнень на фронті. Однак просунутися росіянам не вдалося.

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Новопавлівський напрямок

Українські військові нещодавно просунулися далі вздовж північного берега річки Вовча на південь від Новопавлівки.

Військовий оглядач Костянтин Машовець 15 листопада повідомив, що російські війська відступили з Філії (на південь від Новопавлівки) у напрямку Дачного (на південний схід від Філії).

Російський військовий блогер також підтвердив 15 листопада, що російські війська не утримують позицій на північний захід від Дачного.

Гуляйпільський напрямок

Нещодавно російські війська намагалися проникнути на позиції на північний захід від Гуляйполя.

Як показують геодані, оприлюднені 14 листопада, українські військові завдали удару по позиції на захід від Добропілля Запорізької області, куди раніше проникли росіяни.